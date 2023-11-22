Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Kanar'dan afiş açıklaması

Mustafakemalpaşa’da 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan afişlere tepki gösterilmesinin ardından Belediye Başkanı Mehmet Kanar yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Öğrenciler için yapılan çalışmaya onaylanmamasına rağmen yanlışlıkla sadece birkaç noktada uygulandığı fark edilir edilmez, kaldırılmıştır. Yani tepkiler üzerine kaldırılmamıştır. Hata fark edilir edilmez değiştirilmiştir. Ve Mustafakemalpaşa billboardlarında bu hafta sadece Başöğretmen Atatürk’ün yer aldığı kutlama yer almaktadır. Konu bundan ibarettir. Hakaret, karalama söz konusu değildir, olamaz” dedi.

Mustafakemalpaşa’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan afişlere tepki gelmesinin ardından Belediye Başkanı Mehmet Kanar yazılı açıklama geldi. Açıklamada 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlarken, “Adını taşımaktan gurur duyduğumuz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve başımızın tacı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Özetle; arkadaşlarımız 24 Kasım için iki çalışma planlıyor. Birincisi öğrencilerin dikkatini çekecek bir çalışma ve okullar bölgesinde kullanılacak, diğeri bu hafta billboardlar da yer alan Başöğretmen Atatürk’ün yer aldığı öğretmenler günü kutlaması. Öğrenciler için yapılan çalışmaya onaylanmamasına rağmen yanlışlıkla sadece birkaç noktada uygulandığı fark edilir edilmez, kaldırılmıştır. Yani tepkiler üzerine kaldırılmamıştır. Hata fark edilir edilmez değiştirilmiştir. Ve Mustafakemalpaşa billboardlarında bu hafta sadece Başöğretmen Atatürk’ün yer aldığı kutlama yer almaktadır. Konu bundan ibarettir. Hakaret, karalama söz konusu değildir, olamaz. Olumsuz, olumlu tüm eleştirilere sözümüz yok. Bizim Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve öğretmenlerimize saygısızlığımız söz konusu dahi olamaz. Yine de değerli öğretmenlerimizi kırdıysak özür dileriz. Bu durumdan, çirkin ve pervasızca netice sağlamak isteyenlere ise sözümüz yok” ifadelerine yer verdi.