Mustafakemalpaşa Belediyesi 'Çevre' ödüle layık görüldü

İklim değişikli ve kuralıkla mücadele konusunda örnek çalışmalara imza atan Mustafakemalpaşa Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadele Yarışmasında’ ödüle layık görüldü.

İklim değişikliğinin önlenmesi, kuraklık etkisine karşı kentin dirençli hale gelmesi su kaynaklarının konularında fikir üreterek projeler geliştiren Mustafakemalpaşa Belediyesi ekibi, ‘sürelim, dönüştürelim, iklim değişikliğini önleyelim’ projesiyle yarışmaya katıldı. Elektrik üreten bisiklet yolları yapımını içeren proje fikirleri ile ulaşımdan kaynaklı karbon salınımını azaltarak iklim değişikliğini önleme projesi, Jüri özel ödülüne layık görüldü. Proje katılımcılar tarafından inovatif, çevreci ve sürdürülebilir olarak değerlendirildi.

Ödülü İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Müdürü Ayşenur Ciğeroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan, teslim aldı.

Çevre dostu projeler ile doğa dostu belediyecilik bilinci oluşturan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Böyle naçizane bir ödüle layık görülmenin onuru içerisindeyiz. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz ile hayata geçirdiğimiz sayısız proje ile iklim değişikliğinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Tarım alanı olarak en büyük yüz ölçümüne sahip olduğumuz Mustafakemalpaşa’mızı korumaya devam edeceğiz. Bizleri bu kıymetli ödüle layık gören jürimize, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Kanar, Yarını Koruyanlar Ekibi Proje Lideri, Ayşenur Ciğeroğlu, Proje Üyesi Sinem Özkara, Proje Üyesi Zeynep Bürde Yılmaz, Proje Üyesi Oğul, Proje Üyesi Erkan Filiz’e emeklerinden dolayı teşekkür etti.