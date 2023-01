Mustafakemalpaşa Belediyesi'nden 'Kedi Evi' projesi

TAKİP ET

Mustafakemalpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış aylarında sokakta kalan can dostlarımız için her sene düzenli olarak yapılan kedi ve köpek evlerine yenilerini ekledi. Soğuk kış şartlarında özellikle beslenme konusunda problem yaşayan minik dostlarımız için kedi evi yapılarak, evler şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına yerleştirildi.

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren barınak ekipleri, Destek Hizmetleri Müdürlüğü marangoz atölyesi tarafından tasarlanan ahşap yuvaları çeşitli parklara ve merkezi noktalara yerleştirdi. Modern görünümlü yeni ahşap barınaklar, çetin kış şartlarına dayanıklı olarak dizayn edildi.

Daha önce hayvan sever vatandaşların görüşü alınarak uygun görülen yerlere konulan mama odakları ve kedi evlerinin yanı sıra Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bulunduğu alanda kedi evi binası yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Sokaklarımızda iç içe birlikte yaşadığımız can dostlarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Can dostlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye ve onlar için projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Yazın ve kışın, dört mevsim yanlarındayız. Şehrimizin dört bir yanına yerleştirdiğimiz kedi evlerimizi hayvan sever hemşerilerimiz ve STK’larımızla düzenli aralıklarla ziyaret ederek, mama ve su takviyesinde bulunacağız. Çünkü onlar bize emanet” dedi.

Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini modern bir yaşam alanı haline getirdiklerini belirten Başkan Kanar, “Dilsiz canlıların yaşam refahını yükseltmek için tüm projelerimize vatandaşlarımızı dâhil ediyoruz. Bu bakımdan kedi evi projemizin odağında sevgi, merhamet ve dayanışma var. Projenin ikinci etabında da sokak köpeklerine ve öğrencilerimize özel bir çalışma planlıyoruz” diye konuştu.