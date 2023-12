Mustafakemalpaşa Belediyesi on binlerce insana dokundu

Mustafakemalpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 5 yılda on binlerce insana dokundu.

Mustafakemalpaşa’da her bireye destek olarak, ilçenin düzenini sağlayan müdürlük 5 yılda, 2 bin 129 hasta nakil, 3 bin 802 kanser hastası, 17 bin 400 engelli ve yaşlı vatandaş, 6 bin 402 cenaze, 3 bin 150 sağlık taraması, bin 362 din görevlisi ulaşım, 74 bin cenaze yakını ulaşım desteği sağlanırken 518 bin 150 kalbe dokunuldu. Sadece ulaşım ağında değil kent mobilyalarıyla da ilçenin eksik tüm mobilyalarını ve çöp konteynerlerini üreten müdürlük, sokak kütüphanelerini ve ilçede yaşayan can dostları için 153 yuvayı ilçeye kazandırdı.

Mustafakemalpaşa Başkanı Mehmet Kanar’ın talimatıyla 11 ili etkisi altına alan 6 Şubat depremini yaşayan vatandaşlar için 156 bin sıcak yemek dağıtımında bulunarak, birliğin ve beraberliğin önemini vurguladı. Gençler ile her an bir araya gelen Başkan Kanar, toplam 46 bin 790 öğrencinin her an yanlarında oldu. Başkan Kanar, "Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, sadece kent mobilyaları ve araç bakımıyla değil, aynı zamanda insanlarımızın sağlığına yönelik de önemli bir rol üstleniyor. Kanser hastalarımızın zorlu süreçlerinde yanlarında olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Amacımız, ilçemizin her alanında hemşehrilerimize destek olmak ve yaşam kalitelerini artırmak" dedi.