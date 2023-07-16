Mustafakemalpaşa'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Mustafakemalpaşa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü FETÖ/PDY’nin hain kalkışmasına kahramanca direnen şehit ve gaziler, özel bir programla anıldı.

Darbe girişiminin 7. Yıldönümünde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ‘’ Türkiye Aşkına’’ Temalı anma programı Adnan Menderes Meydanına gerçekleşti. 15 Temmuz’da demokrasi nöbetlerine ev sahipliği yapan Adnan Menderes Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, tek yürek olarak bu anlamlı günde Milli Birlik ruhunu bir kez daha gösterdi.15 Temmuz programı; sabah saatlerinde Kur’an-ı Kerim okunması ve dua ile başlayarak akşam saatlerinde ilçede ki tüm camilerde sela okunması ile son buldu.

Programda konuşma yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ‘’ O gece tanklar, silah sesleri ve bombaların gölgesinde, milletimiz meydanlara çıkarak demokrasiye ve iradeye sahip çıktı. Kahraman vatandaşlarımız, göğüslerini siper ederek vatanlarına olan bağlılıklarını bir kez daha ortaya koydular. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan topraklarımız, cesaretleri ve fedakârlıklarıyla tarihe altın harflerle yazıldı.15 Temmuz gecesi bizlere Çanakkale ruhunun Kuvayı milliye ruhunun gazi Mustafa kemal Atatürk’ün emriyle Yunan’ı denize döken büyük taarruzda ki o ruhun hala o günlerde ki gibi dipdiri olduğunu gösterdi. Ne mutlu türküm diyene! ‘’ ifadelerine yer verdi.

Hain darbe girişimi için özel olarak hazırlanan anma programının bu sene ki onur konukları Ortadoğu ve güvenlik uzmanı, emekli istihbarat Albayı, Televizyon Yorumcusu Coşkun Başbuğ’un ve Gazeteci-Yazar Nedim Şener’ oldu.

Şehitlerimizin anısını yaşatmak adına düzenlenen sergi ve fotoğraf sergileri, katılımcılar tarafından ilgiyle ziyaret edildi. Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim ve mevlidin ardından hain yapılanmanın TRT’de sözde bildiri okuttuğu 00.13’ü gösterdiğinde tüm minarelerden salalar yükseldi.