Mustafakemalpaşa'da açık lise mezunları diplomalarını aldı

Mustafakemalpaşa İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi’nde (HEM), Açık Öğretim Lisesi eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlara diplomaları verildi.

Ortaokulun ardından liseyi de HEM’de tamamlayan Suzan Kara (60) ve Hafize Çelik Çandar (62), yıllar sonra diploma almanın sevincini yaşadı. Azimleriyle takdir toplayan mezunlar, lise diplomalarını Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık’ın elinden aldı.

Mustafakemalpaşa İsmail Hakkı Şenpamukçu HEM’de, Açık Öğretim Lisesi ((AÖL) eğitimlerini tamamlayan 2022 Yılı’nın 1’inci Dönem mezunları için diploma töreni gerçekleştirdi.

1302’si açık lise, 412’si ise açık ortaokul olmak üzere bu yıl 1714 öğrencinin eğitim gördüğü HEM’in Hamidiye Mahallesi’ndeki merkez binasında düzenlenen törende, 3 çocuk 6 torun sahibi 60 yaşındaki Suzan Kara ile 2 çocuk 3 torun sahibi 62 yaşındaki Hafize Çelik Çandar’da diploma heyecanı yaşadı.

Törene katılan Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, yıllar sonra gelen mezuniyetle büyük sevinç yaşayan öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Çalık, HEM Müdürü Zafer Göllü’nün de hazır bulunduğu programda öğrencileri tebrik ederek, diplomalarını takdim etti.

Hedefi üniversite

60 yaşında lise diplomasına kavuşan Suzan Kara; “3 çocuğum ve 6 torunum var. Gençliğimde okumaya imkân bulamadığım için eğitimim yarım kaldı. Açık öğretim hizmeti ile önce ortaokulu daha sonra da liseyi bitirerek 3,5 yılda mezun oldum. Şimdi hedefim üniversiteyi bitirmek” dedi.

Diğer mezun öğrenci Hafize Çelik Çandar ise eğitimin önemine dikkat çekerek; “62 yaşındayım. 2 çocuğum ve 3 torunum var. 4 yıl içerisinde hem ortaokulu hem de liseyi bitirerek diplomamı aldım. Çok mutluyum. Okumanın yaşı yoktur. Eğitimime devam edeceğim” diye konuştu.

Törenin ardından Halk Eğitimi Merkezi’ndeki Kâğıt Rölyef Kursu’nda yapılan eserlerin bulunduğu sergiyi gezen Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık’a kâğıt-rölyef sanatı hakkında bilgi verildi.

Eğitici Türkan Bahçeci; “Rölyef, farklı boyutlardaki kâğıtların kabartılıp inceltilmesiyle oluşturulan bir tür kâğıt kabartma sanatıdır. Tarihi yapılar ya da insan figürlerinin, özel kâğıtlar kullanılarak tablolara 3 boyutlu halde yerleştirilmesidir” dedi.

Veysel Çalık, Eğitmen Türkan Bahçeci ve kursiyerleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.