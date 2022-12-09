Mustafakemalpaşa'da atıl okullar köylerin kalbi oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği projesi çerçevesinde, Mustafakemalpaşa’da kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü.

Ormankadı, Kumkadı ve Kurşunlu mahallerinde uygulamaya başlanan köy yaşam merkezleri, Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde yetişkinlere ve öğrencilere yönelik kurslara ev sahipliği yapıyor.

Mustafakemalpaşa kırsalında atıl olan köy okul binaları eğitim kurumu olarak veya farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde değerlendirildi.

Köy yaşam merkezleri olarak sosyal hayata kazandırılan proje ile bu okullar, ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlar olarak kullanılmaya başlandı.

3 mahallede uygulanıyor

Projede Mustafakemalpaşa’da Ormankadı, Kumkadı ve Kurşunlu mahallelerinde ‘Köy Yaşam Merkezleri’ kurulurken, İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitimi Merkezi tarafından çeşitli alanlarda başlatılan eğitim faaliyetleri mahalle halkı tarafından büyük ilgi gördü.

Ormankadı Mahallesi Köy Yaşam Merkezi’nde yetişkinlere yönelik olarak çevre ve iklim değişikliği ile mücadele ve farkındalık, okuma-yazma kursları ile öğrenciler için zekâ oyunları gibi kurslar açıldı.

Kumkadı Mahallesi’ndeki Köy Yaşam Merkezi’nde yine yetişkinlere yönelik olarak giyim ve üretim kursları, Kurşunlu Mahallesi Köy Yaşam Merkezi’nde ise yetişkinlere yönelik olarak din eğitimi alanında kurslar açıldı.

Taleplere yanıt verecek

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Göllü, Köy Yaşam Merkezleri haricindeki birçok mahallede faaliyetlerin aktif bir şekilde sürdüğünü, bununla birlikte muhtarlar ve kırsal mahallelerdeki vatandaşlardan gelecek talepler doğrultusunda yeni kurslar açabileceklerini belirtti.