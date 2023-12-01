Mustafakemalpaşa'da engelliler unutulmadı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar döneminde hayata geçirilen Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi ve Saliha Halil Kanar Otizm Birimi öğrencileri hazırladıkları gösterilerle seyircilerden tam not aldı.

5 yılda "Engelsiz Şehir" mottosuyla hareket ettiklerini hatırlatan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Sevgi varsa engel yok. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışmalarıyla 22 yıldır Türkiye’de bir gün değil, her gün engelli bireylerimizin yanında oluyoruz. Mustafakemalpaşa’da engelli bireylerimiz için engelsiz bir şehir oluşturduk. Sanattan kültüre ve spora her anlamda sosyalleşebiliyorlar. Bu özel günde evlatlarımızın çalışmalarını görmek bizleri onurlandırdı.’’ dedi.

Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri, çeşitli dans gösterileri, şiir, spor ve müzik gösterileri ile izleyicilerden tam not aldı. Yoğun alkışların yükseldiği ve eğlencenin tavan yaptığı program sonunda Engelsiz Yaşam Hatıra Panosunda farkındalık için boyamalar yapan Başkan Kanar" Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı .