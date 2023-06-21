Mustafakemalpaşa'da kurban kesim yerleri denetlendi

Mustafakemalpaşa Belediyesi Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğü denetim ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde faaliyet gösteren kurban kesim yerlerini denetledi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın talimatları çerçevesinde harekete geçen Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüklerine bağlı denetim ekipleri, Kurban Bayramı öncesi, İlçe Müftülüğünce belirlenen kesim alanlarında incelemelerde bulundu.

Kurban kesim yerlerinde yapılan denetimlerde temizlik ve sağlık kurallarına yönelik uyarılarda bulunurken, kesimhanelerin temizliği, kesimden çıkacak atıkların ve atık suların bertaraf yöntemleri, hijyen şartları gibi hususlar kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ gereği kesim yerlerinde uygulanması gereken fiziki düzenlemeler hakkında yer sahipleri de bilgilendirildi.

‘’Kurban Hizmetleri Komisyonu ile koordinasyon halindeyiz’’

İlgili Bakanlıkların taşra teşkilatlarının katılımıyla ilçemizde kurban hizmetleri komisyonunun oluşturulduğunu ve paydaş kurumlarla denetimlere devam edeceklerinin altını çizen Başkan Kanar, “Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerimiz ve zabıta memurlarımız, kesim öncesi yapılan denetimlerde İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri ve din görevlisi arkadaşlarımızla koordineli çalıştılar. Gıda hijyeni ve kesimlerin halk sağlığına uygunluğu her zaman önceliğimiz” ifadelerinde bulundu.

‘’İhmale, uygunsuz şartlara ve kaçak kesime asla izin verilmeyecek”

Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Kardeşliğimizin ve yardımlaşma kültürümüzün pekiştiği Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. İslam geleneğinde özel bir yeri olan kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yapılması, muhtemel kazaların önüne geçilmesi ve bayramın en güzel şekilde geçmesi için mesai arkadaşlarımızla birlikte tüm tedbirlerimizi alıyoruz. İhmale, uygunsuz şartlara ve kaçak kesime asla izin vermeyecek, cezai işlemleri uygulayacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız izinsiz ve uygun olmayan yerlerde kesim yapmamaya lütfen özen göstersinler. Tüm hemşerilerimin Kurban Bayramını şimdiden kutlarım” dedi.