Mustafakemalpaşa'da Renkli Ceviz Hasadı Festivali düzenlendi

Bursa Mustafakemalpaşa’da ceviz yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı kırsal Çaltılıbük Mahallesi’nde ‘Ceviz Hasadı ve Yöresel Ürünler Festivali’ düzenlendi.

Geniş katılımlı festivalde birçok etkinlik yapılırken, yöresel ürünler tanıtıldı. EYT çerçevesinde emekli olan ve öğrencilere burs desteğinde bulunan Çalıtıbüklü bir grup vatandaşta festivalde mevlit okutarak yemek ikramında bulundu.

Son yıllarda Bursa’nın en kaliteli cevizlerinin yetiştirildiği Mustafakemalpaşa’nın kırsal Çaltılıbük Mahallesi, ‘Ceviz ve Yöresel Ürünler Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Çaltılıbük Kültür Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Gençlik Derneği, Çaltılıbük Muhtarlığı ve Çaltılıbük Sulama Birliği Kooperatifi öncülüğünde mahalle halkının katkılarıyla düzenlenen renkli festivale, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra muhtarlar katıldı.

Bir ilk olarak EYT çerçevesinde emekliliğe hak kazanan vatandaşların mahalle caminde mevlid-i şerif okutması ve yemek ikramıyla başlayan etkinlikte mehter takımı gösterileri sahnelendi.Festivalde kurulan yöresel ürünler pazarında ise üreticiler, yetiştirdikleri cevizlerin yanı sıra yöreye has bal kabağı, hurma ve salça gibi ürünlerini sergiledi.

“Ceviz yetiştiriciliğini teşvik ediyoruz”

Çaltıbük Dernek Başkanı Fikri Çakır, mahallede yaklaşık 500 dönümlük arazide ekili olan chander cinsi ceviz yetiştirildiğini söyledi. Çakır; “Mahallemizde ve çevre bölgelerde ceviz yetiştiriciliği kalitesini artırmak, tanıtmak ve üretimi teşvik etmek için bu festivali düzenledik. Tadı ve sağlığa faydaları sebebiyle en çok tüketilen besin maddelerinden birisi olan cevizin maddi getirisinin yüksek olması ve iç piyasada çabuk tüketilmesinden dolayı son yıllarda ceviz yetiştiriciliğine olan ilgi gittikçe arttı. Toprak yapısı ve iklimi ile ceviz yetiştiriciliğine elverişli olan mahallemizde birçok ceviz fidanı toprakla buluştu, yeni ceviz bahçeleri oluşturuldu. Bu süreçte festivalimize destek veren Bursa büyükşehir Belediyesi’ne, Büyükşehir Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’na ve Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Tarım mühendislerinin bilgilendirme sunumları yaptığı Çaltılıbük Ceviz Hasadı Festivali, ‘en iyi ceviz ve yöresel ürün yetiştiriciliği’ yapan üreticilere çeşitli hediyelerin verilmesi ve çeşitli yarışmalarla tamamlandı.