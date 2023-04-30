Mustafakemalpaşa'da sağlık ve spor yeni yatırım

Mustafakemalpaşa Züferbey Mahallesi’ndeki yeni diş polikliniği ile Fevzi Dede Mahallesi’ndeki Akar Spor Tesisleri, düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı.

Yatırımların hizmete alındığı törende konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, 14 Mayıs Seçimlerine ilişkin istikrar vurgusu yaptı. “İstikrarın adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” diye konuşan Ala, parlamento da güçlü bir temsiliyet mesajı verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Mustafakemalpaşa’da hizmet sahasının her alanında canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Mustafakemalpaşa’da sağlık ve spor alanında yürütülen iki yeni yatırım daha hizmete alındı.

Züferbey Mahallesi’ne kazandırılan 10 üniteli yeni diş polikliniği ve yenilenen yüzüyle sporcuların hizmetine sunulan Akar Spor Tesisleri, AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kaymakam Ahmet Altıntaş, AK Parti Bursa Başkanı Davut Gürkan, Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

Sağlık ve spor yatırımlarının hayırlı olmasını dileyerek yeni dönemde Mustafakemalpaşa’yı daha fazla hizmetle buluşturacaklarını söyleyen AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, vatandaşların Türkiye’ye son 20 yılda güçlü bir istikrar armağan ettiğini kaydetti. Milletvekili Ala; “Tüm bu yatırımların sürmesi için önce sandıktan istikrarın çıkması gerekiyor. Sadece Türkiye’den değil, Londra’dan Washington’dan bakınca da istikrarın adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur İttifakıda arkasında olarak, meclisi de gümbür gümbür Cumhurbaşkanımızı destekleyecek şekilde sandıktan çıkarsa 5 yıl önümüzde hizmet dönemi olacak” dedi.

Pandemi döneminde Türkiye’nin birçok ülkeye destek verdiğini, tüm sağlık personelinin ise fedakârca mücadele ettiğini vurgulayan Efkan Ala; “Türkiye o dönemde 160 ülkeye ve 15 uluslararası kuruluşa sağlık yardımı gönderdi. Vatandaşlarımızın armağanı olan bu istikrarı elinde tutanlarda ülkeye birçok hizmet verdi. Bundan sonrada bu hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise farklı siyasi partilerden olmasına rağmen Cumhur İttifakı’nın ‘ülkenin bekası’ için çalıştığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafakemalpaşa’da her alanda yatırımlar yürüttüğüne dikkat çeken Aktaş; “Altyapı ile ilgili büyük mesafe kat edildi. Bursa’da dahi bulunmayan Gençlik Merkezi yakın zamanda hizmete açılacak. 100 bin nüfuslu Mustafakemalpaşa müstakil ve yeni bir diş birimine kavuştu. Bursa’daki amatör spor kulüplerimize bu dönem 4,5 milyon TL’lik bir katkı sağladık. Yalıntaş’a da planladığımız saha yapımı sözünü müjdeliyorum. Plan değişikliği yapıldı, Yalıntaş’ın saha ihalesini de yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz. Mustafakemalpaşa’nın her bir köşesine dokunmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Bursa Başkanı Davut Gürkan ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar da yaptıkları konuşmalarda, sağlık ve spor yatırımlarının Mustafakemalpaşa’ya hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Konuşmaların ardından, diş polikliniği ve Akar Spor Tesisleri’nin açılış kurdelesi kesildi.