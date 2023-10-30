Mustafakemalpaşa'da tarihi Cumhuriyet coşkusu

Mustafakemalpaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, coşkulu ve tarihi kalabalığa sahne oldu. Cumhuriyet Bayramı’nın bu özel yılı, tarihi anma törenleri, etkinlikler ve coşkulu kutlamalarla taçlandı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna bir dizi etkinlik ve sergi düzenleyerek, Cumhuriyetin yüzüncü yılını büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim Günü Cumhurluk Alanı’nda çelenk töreni ardından, Mustafakemalpaşa 100. Yıl Kültür Sergisi, ziyaretleriyle başladı. Hız ve yarış tutkunlarını bir araya toplayan Off-Road Extreme Kupası’nın startını başlatan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Cumhuriyetimizin 100. yılında ilçemize yakışır bir dizi etkinlik düzenledik. Mustafakemalpaşa’lı hemşehrilerimin tutkusu olan Off-Road Start seremonisini başlattık. Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu olsun! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe umutla bakmaya ve bu büyük mirası daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Çifte bayram yaşandı

100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde 7’si düzenlenen Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni ile 40 çocuk Cumhuriyetin 100. yılında çifte bayram yaşadılar. 40 çocuk ve ailelerine unutulmaz bir organizasyon hazırlayan Başkan Kanar, ‘’ Ailelerimizin ve çocuklarımızın en özel günlerinde yanındayız. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz’’ dedi. Sünnet Cemiyetinde çocuklar, robot gösterisi, köpük gösterisi, uzun bacak palyaço gösterileri ile unutulmaz bir an yaşadı.

Mustafakemalpaşa’nın sembolü haline gelen, güvercin tutkunlarını bir arada buluşturan 6. Güvercin Festivali güvercin severlerin yoğun ilgisiyle geçti. Güvercinler renk renk, çeşitlerine göre görücüye çıktı. Güvercin sevdalısı hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Kanar, ‘’6 yıldır büyük kitlelere ulaşarak, Güvercin Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Mustafakemalpaşa’mızın önemli çekim merkezi olması için çalışmaları hızla sürdürdüğümüz Güvercin Park Projemiz sayesinde güvercin severlerin en uğrak mekanı Mustafakemalpaşa olacak’’ ifadelerine yer verdi.

Hız ve yarış tutkunlarına ev sahipliği yapan Başkan Kanar, nefes kesen turnuvanın 3. Gününde kupalarını takdim etti. TR1 araçlar birincisi, Uğur Kabal ve Co-Pilot Mesut Karaaslan olurken, TR2 araçlar birincisi Uğur Demirci ve Co-Pilot Emirhan Kutlu oldu.

Tarihi kalabalık

Cumhuriyetin 100. Yılında Mustafakemalpaşa halkı mahşeri ve tarihi kalabalıkla şehri aydınlattı. 7’den 70’e binlerce Mustafakemalpaşa’lı ellerinde bayrak ve meşalelerle Fener Alayına katılım sağladı. Off-Road, motocross araçları fener alayına eşlik ederken, Mustafakemalpaşa tarihinin en kalabalık fener alayı yaşandı. Tarihi kalabalıkta konuşma yapan Başkan Kanar, “Bugün Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Hep beraber nice 100 yıllara nice bin yıllara. İlelebet Türk gençliğiyle beraber bu Cumhuriyeti yaşatacağız Allah’ın izniyle. Bizler bir olduğumuz sürece beraber olduğumuz sürece hepimiz asker olduğumuz sürece, hepimiz vatansever olduğumuz sürece Allah’ın izniyle ne bu Türk Milletini ne bu İslam Âlemini hiçbir güç yıkamaz. Rabbim şuanda savaşmakta olan Türk askerlerinin ayağına taş değdirmesin. Ne mutlu Türküm diyene’’ dedi.