Mustafakemalpaşa'da Togg yolların tozunu attı

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Bursalı Togg, Mustafakemalpaşa ilçesinde büyük bir heyecan ve yoğun ilgi eşliğinde yolların tozunu attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte direksiyona geçerek bu tarihi anın keyfini çıkaran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Tarihe tanıklık etmenin haklı gururunu yaşadım" dedi.

Şık tasarımıyla Kapadokya rengi Togg ile ilçesinin caddelerini turlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde havada, karada, uzayda milli otomobilimiz Togg ile Mustafakemalpaşa’da dolaşmanın teveccühü içerisindeyiz" dedi. Mustafakemalpaşa halkı tarafından yoğun beğeni ve ilgi ile karşılanan Togg, ilçenin merkezi konumunda bulunan Adnan Menderes Meydanı’nda ziyaretçi akınına uğradı. Bakan Varank ile hemşehrileri ile buluşan Başkan Kanar "Bursa Gemlik’te üretilen Bursa’mızın Türkiye’mizin göz bebeği olan Togg’u ilçemizde görmek büyük gurur. Cumhurbaşkanı öncülüğünde yapılan gemilerimiz, uçaklarımız, savunma sanayimiz ile Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerliyoruz. Bu projeler daha başlangıç Allah’ın izniyle nice araçlar Türkiye’de üretilecek" dedi.