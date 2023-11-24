Mustafakemalpaşa'da ücretsiz 3 bin perlatör

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kullanıldığı muslukta yüzde 25’e yakın su tasarrufu sağlayan perlatör aparatlarını ilçede ki 30 okula kazandırarak “Hem çocuklarımızı bilinçlendiriyor, hem de suyumuzu koruyoruz” dedi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçe merkezindeki okullarda su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla su tasarruf başlığı dağıtımına başladı. Su tasarruf başlıkları, bilinen diğer adıyla perlatörler, öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Ülkemizde suyun verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" çerçevesinde, Mustafakemalpaşa Belediyesi de su tasarrufu konusunda önemli adımlar atıyor. Bu çerçevede, ilçe merkezindeki okullara su tasarruf başlıkları dağıtılarak su kullanımında yüzde 25’e varan bir azalma hedefleniyor.

Başkan Kanar, dünya genelinde su kaynaklarının azalması ve artan kuraklık konusuna dikkat çekerek, “Çocuklarımızın bilinçli su kullanımını benimsemelerini ve su tasarrufunu alışkanlık haline getirmelerini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, 30 okula 3 bin perlatör dağıtarak su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.