Mustafakemalpaşa Halk Eğitim'den 12 bin kursiyere eğitim

Mustafakemalpaşa’da yıl içerisinde 12 binden fazla kursiyerle birçok alanda eğitim seferberliği yürüten İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi’nde (HEM) ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ çerçevesinde yılsonu sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’, Mustafakemalpaşa’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı programa, Kaymakam Ahmet Altıntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Bursa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız, Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, UÜ MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, STK ve meslek odaları temsilcileri ile birlikte öğretmenler ve yüzlerce kursiyer katıldı.

SODAM usta öğreticilerinden Okan Aran himayesindeki kursiyerlerin müzik ziyafeti ile başlayan etkinlikte, Emel Elmas yönetimindeki halkoyunları ekibinin gösterileri sergilendi. Ayakta alkışlanan folklor ve müzik gösterilerinin ardından protokol tarafından kursiyerlere belgeleri dağıtıldı.

‘Birçok alanda kurs hizmeti veriyoruz’

Törende konuşan HEM Müdürü Zafer Göllü, yıl içerisinde birçok işbirliği sayesinde çeşitli kurslar açarak Mustafakemalpaşa’nın ihtiyacını karşıladıklarını ifade ederek; “Tarımdan spora, aile, çocuk ve din eğitimlerinden el sanatlarına kadar birçok alanda eğitim hizmeti vermeye gayret gösteriyoruz. Eylül ayı itibariyle kurumumuz bünyesinde 685 kurs açıldı. Bu kurslara, 4 bin 54’ü erkek, 8 bin 833’i kadın olmak üzere 12 bin 887 kursiyer katıldı. Ayrıca 25 öğrencimize yetiştirme ve destekleme kursları verildi. Açık ortaokula devam eden öğrenci sayısı 93, açık liseye devam eden öğrenci sayısı ise 429’dur” dedi.

Depremzedelere destek

Göllü, 6 Şubat’taki deprem sonrası HEM bünyesindeki el sanatları ve giyim kurslarında depremden etkilenen vatandaşlara yönelik giyim malzemelerinin üretiminin yapıldığını, toplanan birçok acil ihtiyaç malzemesinin ise bölgeye gönderildiğini sözlerine ekledi.

Programda son olarak HEM’in Hamidiye Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde bulunan binasında, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

9 Haziran Cuma gününe kadar açık kalacak sergide içinde ebru ve hat gibi geleneksel el sanatlarından mefruşat, dekoratif ürünler ve resimlere uzanan 25 branşta 2 bine yakın eserin bulunduğu sergi görücüye çıktı. Katılımcıların stantları dolaşarak, birbirinden güzel eserleri inceleme fırsatı bulduğu etkinlik çerçevesinde Geri Dönüşüm Kütüphanesi’nin açılışı da yapıldı.