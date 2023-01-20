Mustafakemalpaşa MYO'ya yeni sera

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu’nda özel sektör desteğiyle yapımı tamamlanan yeni sera için açılış töreni düzenlendi. Toplamda 250 metrekare olması planlanan sera, öğrenciler için uygulama alanı olarak hizmet verecek.

Yeni sera alanı için gerçekleştirilen törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Mustafakemalpaşa MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen, ilçe protokolü, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

"Meslek yüksek okullarımızın her biri üniversite kapasitesinde"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, meslek yüksekokullarının doluluk oranları itibariyle birçok fakültenin önünde gittiğini açıkladı. İstihdam anlamında da mezunların çoğunun iş bulma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Mezunlarımız, Uludağ Üniversitesi’nde eğitim görmenin avantajını yaşıyor. Henüz daha öğrenci iken iş teklifi alan, bitirir bitirmez kabul edilen binlerce öğrencimiz var. Meslek yüksekokullarımızın tümünü aynı derecede önemsiyoruz. Yoğun bir öğrenci nüfusuna sahibiz. Sadece meslek yüksekokullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin sayısı, birçok üniversitenin nüfusundan fazladır. Hacim itibariyle her biri üniversite kapasitesine sahiptir. Toplam 21 bin 500 öğrenciye sadece yüksekokullarımızda eğitim veriyoruz. Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulumuz da yüksek kalitede eğitim-öğretim faaliyeti yürüten okullarımızdan birisidir. Donanımlı bir akademik kadrosu var. Kaliteli öğretimin yanı sıra nitelikli uygulama ve staj imkanlarına sahip” dedi.

Öğrenciler için kıymetli bir uygulama alanı olacak

Üniversitelerin genel anlamda toplumun ortak ihtiyacına cevap verebilmesi gerektiğinin altını çizen Rektör Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin de bu ana hedef doğrultusunda çalıştığını belirtti. Üniversite-Özel Sektör işbirliği başlığında yüksek bir tempo yakaladıklarını söyleyen Kılavuz, “Bizler bilgiye, özel sektör de uygulama ve pratiğe sahip. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman Türkiye kazanacak. Milletimiz kazanacak. Bugün açılışını yaptığımız seramız özelinde baktığımızda da gıda sektörü temsilcileriyle yürütülecek işbirliğinden her iki tarafın da olumlu anlamda etkileneceğine inanıyorum. Ayrıca öğrencilerimiz için son derece kıymetli bir uygulama alanı olacağını düşünüyorum. Seramızı yapan firma yöneticilerine ve bu projeyi okulumuza kazandıran tüm hocalarıma gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmasına firma yöneticilerine teşekkür ederek başlayan Mustafakemalpaşa MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz; “Öğrencilerimiz, serada uygulamalı eğitimlerini kolaylıkla yapabilecekler. Özellikle kış sezonunda hepimiz için büyük bir rahatlık olacak. Okulumuzda verilen teorik eğitimlerin pratiğe dönüştürülmesi anlamında çok kıymetli bir proje oldu. Bizlere destek veren ve serayı yaparak okulumuza bağışlayan Marmara Fide firmasının tüm yöneticilerine teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katkı veren firma yöneticilerine teşekkür plaketi sunuldu. Heyet daha sonra serayı ve okuldaki üretim alanlarını gezerek incelemelerde bulundu.