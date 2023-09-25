Mustafakemalpaşa tarımda yeni kapı daha araladı

Türkiye’nin en verimli tarım topraklarına ve yeşil doğasına sahip Bursa Mustafakemalpaşa’da kütük mantarı yetiştiriciliğine ilgi her geçen gün artıyor. Yerel tarım trendlerini yakından takip eden Mustafakemalpaşa Belediyesi de, kütük mantarı yetiştiricilerine desteklerini sürdürüyor.

Kayın ve söğüt ağaçlarının şifasıyla organik tarımın ilk meyvelerini alan Mustafakemalpaşa’nın Kestelek Mahallesi sakinleri doğru tarım sayesinde yeni kazançlar sağlayabileceklerini söyledi. Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Kestelek Mahallesi’ne göndermiş olduğu mantar miselleri sayesinde orman köylerinde yaşayan vatandaşlara katma değeri yüksek ürünler sunarak çiftçileri kaliteli ve doğru tarıma yönlendiriyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında mantar misellerini kütüklerle buluşturan Kestelek Mahalle Muhtarı Kemal Doğru, oluşan ilk mantarları Başkan Kanar’a ulaştırdı. Muhtar Kemal Doğru, "Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar sayesinde doğru tarım ile kazanç sağlıyoruz. Kestelek Mahalle halkı olarak 45 hane kendi mutfağımıza girecek kadar mantar üretimini yapıyoruz. İnşallah mantarlarımızı dünya mutfağına ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yerel tarımın ve sürdürülebilir üretimin önemine vurgu yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Doğru tarım ile yeni kazanç kapılarını aralayan projeleri hayata kazandırmaya devam ediyoruz. Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü ile birlikte Kestelek Mahallemize Aromatik Bitkiler ve Mantar Yetiştiriciliği sertifika eğitimi verip ardından, mantar miseli desteği sağlamıştık. Bugün ilk meyvelerini aldık diyebiliriz. Doğru tarım bilgileri ile hem üreticilerimizi bilgilendiriyor, hem de domatese bibere alternatif ürünler sunarak, yeni kazanç kapılarını aralıyoruz. Sünlük Mahallemizin ayı ve sarıkız mantarı gibi Kestelek Mahallemizin mantarlarını da dünya mutfağına göndermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.