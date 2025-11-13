Mustafakemalpaşa'ya 400 milyon liralık ulaşım yatırımı

Bursa’da kent merkezinin yanı sıra ilçelerdeki cadde ve sokakları da sağlıklı hale getirmek için mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, Mart 2024’ten bu yana Mustafakemalpaşa ilçesine yaptığı 400 milyon liralık ulaşım yatırımıyla vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışmalarını kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de kesintisiz şekilde sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Mustafakemalpaşa ilçesinde 2024 yılı Mart ayından bu yana yürüttüğü yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarıyla vatandaşlara daha konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında kaplama ve yama işlemlerinde toplam 12 bin 714 ton sıcak asfalt kullanıldı. İlçede 116,11 kilometre sathi kaplamalı yol yapılırken, 5 bin 213 metre bordür, 139 bin 166 metrekare parke kaplama imalatı ve 11 bin 350 metrekare parke temini gerçekleştirildi. Yol kalitesinin artırılması amacıyla 318 bin 234 ton ocak malzemesi temin edilerek, serme ve sıkıştırma çalışmaları tamamlandı. Ayrıca altyapı güçlendirme kapsamında taş duvar, istinat duvarı, menfez ve ’V’ kanalı imalatları da hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi, toplamda 400 milyon liralık ulaşım yatırımı gerçekleştirdi. Mustafakemalpaşa’nın ulaşım ağını yenilemeye yönelik yatırımlar ilçe sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırırken, kırsal mahallelerin kent merkeziyle bağlantısını da güçlendirdi.

"Ulaşımın konforunu artırmış olduk"

Ulaşım alanındaki yatırımların hız kesmeden sürdüğünü belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi’nde yaklaşık 10 yılı aşkın süredir beklenen yolları tamamen bitirdiklerini açıkladı. İyileştirilen yolların ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Bozbey, "Bizlere bölgedeki notları ilettiği için muhtarımıza da teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Burhan Özfatura Caddesi’ndeki Kuzey Sokak, Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir Sokak, Adnan Yıldız Sokak ve Levent Sokak’ta çalışmaları tamamladık. Bu çalışmalarla birlikte 2 kilometreye yakın ve 10 metre genişliğinde döktüğümüz asfaltla birlikte ulaşımın konforunu artırmış olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.