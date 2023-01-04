Mustafakemalpaşa'ya dev kütüphane

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, halk kütüphanesi ile 2023 yılının ilk müjdesini verdi. Bin 400 metrekare alana sahip kütüphane, modern ve teknolojik yapısı ile ilçenin önemli bir beklentisini karşılayacak.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, eğitim, kültür, sanat ve spor alanındaki projelerine bir yenisi daha ekledi. 2022 yılını hizmetlerle birlikte doludizgin geçirdiklerini ifade eden Başkan Kanar, "Yeni yılı yeni yatırımlarla karşılıyor, ilçemize çok yakışacak modern bir Halk Kütüphanesi kazandırıyoruz" dedi.

Yunus Emre Mahallesinde bulunan Ali Koyuncu Gençlik Merkezi’ne yapılacak olan modern kütüphane bin 400 metrekare kapalı kullanım alanıyla hizmet verecek.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Bursa İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan çalışmalar doğrultusunda çocuk, genç ve yetişkinler için çok yönlü hizmet verecek olan yeni nesil kütüphanede çalışma salonu, internet salonu, çocuk ve bebek kütüphaneleri, çocuk etkinlik alanı, yetişkin ve gençler için özel okuma bölümleri, sergi salonu, kafeterya, konferans salonu gibi bölümler yer alacak.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ile birlikte proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Mehmet Kanar, heyecan verici bir projeye daha imza attıklarını belirterek " Gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak adına her türlü adımı kararlılıkla atıyoruz. Kütüphanemizin zengin içeriği sağladığı teknolojik altyapısıyla gençlerimizin eğitim ve sosyal yaşamlarına kalıcı değer kazandıracağız. " dedi.