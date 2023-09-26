Mustafakemalpaşa'ya mobil atık merkezi

Yeşil ve tertemiz bir gelecek için aralıksız olarak çalışmalarını yürüten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçeye mobil atık merkezini kazandırdı.

Başkan Kanar’ın teşebbüsleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bağlı Türkiye Çevre Ajansı 1 milyon lira değerinde sıfır atık ekipman desteği, Mustafakemalpaşa Belediyesine kazandırıldı.

Gelecek nesillere daha temiz bir Mustafakemalpaşa bırakmak istediğine vurgu yapan Başkan Kanar, hibe desteği çerçevede 10 adet Mobil Atık Getirme Merkezi, 262 adet metal iç mekân kutusu ve 100 adet Polipropilen plastik iç mekân kutusunu teslim aldı.

Mobil Atık Getirme Merkezi’nde toplanan atıklar geri döşüm için 5 ayrı kategoride ayrılacak. Vatandaşlar ilçenin en işlek 10 yerine konulması hedeflenen Mobil Atık Getirme Merkezi’ne elektrikli ve elektronik eşyalar, kâğıt, karton, plastik, metal, cam, nebâtî atık yağ ve pil gibi ürünler yerinde ayrıştırılabilecek.

Çevre bilinci ilkesiyle Mustafakemalpaşa’ya yenilikler kazandıran Başkan Kanar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürürken, ilçemizde atığı doğru şekilde ayrıştırmanın derdindeyiz. Vatandaşlarımız atıklarını kaynağında ayrıştırarak, çevreye katkı sağlamasını hedefliyoruz. Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası, Mustafakemalpaşa Kültür Merkez Millet Bahçesi gibi hizmet binalarımızda atıkları ayrı toplayabilmek için 262 adet iç mekân kutusu ve 100 adet polipropilen plastik iç mekân kutusu temin edildi. Mustafakemalpaşa’mıza hayırlı olsun. Geleceğimizi korumak, geri dönüşüme katkı sağlamak bizim elimizde.’’ ifadelerini kullandı.