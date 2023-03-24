Mustafakemalpaşaspor şampiyonluğunu ilan etti

Mustafakemalpaşaspor Belediye, Atıcılar Sahasında oynanan Demirtaşspor maçında 5-0 skorla ayrılan Mustafakemalpaşaspor Belediye lig bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Mustafakemalpaşaspor Belediyesi’nin sevilen futbolcularından Harun Fidan 27. Ve 30. dakikalarında gol atarken, 40. dakikada Semih Ergül, 48. dakikada Alparslan ve 80. dakikada Metehan Turhan kaydetti.

Bursa Süper Amatör küme C Grubunun yenilgisiz lideri Mustafakemalpaşaspor Belediye, Ligde oynadığı 20 maçta toplam 59 puanla zirvede yer alarak, altılı playoff grubunda mücadeleyi garantilemiş oldu. Mustafakemalpaşaspor Belediye bu ligide başarıyla tamamlarsa BAL ligine yükselecek.

“Mustafakemalpaşaspor Belediye başarılarıyla ilçemizi gururlandırıyor” ifadelerini kullanan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, başta Kulüp Başkanı Ercan Leblebici olmak üzere tüm futbolcuları, teknik ekibi ve taraftarları tebrik etti.

Takımın yükselişinde büyük pay sahibi olan ve takımın başarısı için elinden geleni yapan Kulüp Başkanı Ercan Leblebici, "Takımımız bu başarıyı hak ediyor. Mustafakemalpaşaspor Belediye sadece bir kulüp değil bizler birer aile olduk. Sporcularımız her fırsatı değerlendirerek bu başarılarını bu skorlarla taçlandırdılar. Mustafakemalpaşaspor’un yükselen kariyerinde, bizlere desteklerini esirgemeyen başta, futbolcularımıza, teknik ekibe ve takımımızın 12. Adamı olarak sayılan taraftarımıza teşekkürlerimizi iletiyorum" diye konuştu.