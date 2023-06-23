Müşteri Hizmetleri Deneyimi Zirvesi'nde yapay zeka çalışmaları anlatıldı

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), Nice Medya tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Müşteri Hizmetleri Deneyimi Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılarak, uygulamaya aldığı yapay zeka çalışmalarını anlattı.

Gerçekleştirilen etkinlikte sektör uzmanlarını, fikir liderlerini ve çeşitli sektörlerden profesyonelleri müşteri hizmetleri deneyimindeki en son trendleri ve stratejileri tartışmak üzere bir araya getirdi.

TREDAŞ Müşteri Deneyimi ve Çağrı Merkezi Müdürü Ömer Yalçın, etkinlikte katılımcılara “ChatGPT Çağrı Merkezinde” başlıklı oturum gerçekleştirdi. Oturumda TREDAŞ’ın müşteri hizmetlerinde yapay zeka ve dijital dönüşüm süreçlerini paylaştı. Yalçın, şöyle konuştu:

“Trakya bölgesinde yaklaşık 2 milyon kullanıcıya, 20 bin kilometrekare alanda 30 bin kilometre uzunluğundaki elektrik hattının ve 100 bini aşkın aydınlatma direğinin 7/24 aralıksız çalışabilmesi için bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmek adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın öncülüğünde ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu regülasyonlarına uyum sağlamak adına kendimizi sürekli geliştiriyoruz. 2018 yılında elektrik dağıtım sektöründe Avrupa’da ilk ve tek olarak geliştirdiğimiz yapay zeka destekli dijital asistanımız TREDAŞ Enerjik, çağrı yoğunluğumuzun yüzde 4’ünü karşılar hale geldi. 2023 yılının ikinci çeyreğinde devreye aldığımız ChatGPT entegrasyonumuz sayesinde 5 yıl içinde çağrı yoğunluğunun yüzde 51’inin dijital müşteri temsilcisi tarafından karşılanmasını hedefliyoruz.”

Dijital uygulamaların afetlerdeki önemine de dikkat çeken Yalçın, “Dijital dönüşümler ile birlikte muhtemel afet durumlarında çağrı merkezimizde oluşabilecek yoğunluk sırasında vatandaşlarımızın talep ve ihbarını anında iletebilmeleri sağlanıyor. Böylece vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için dijital entegrasyonları kullanarak onlara daha hızlı ulaşabiliriz” dedi.