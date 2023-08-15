Müşterilere tazminat hakları hatırlatması

Yüksek müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaları ile öne çıkan TREDAŞ, elektrik abonelerinin bildirimli ya da bildirimsiz elektrik kesintilerinin limit değerleri aşması sonrasında tazminat haklarının doğduğu konusunda hatırlatmada bulundu. TREDAŞ’ın aboneleri; şirketin internet sitesinde yer alan “Tazminat Sorgulama” sayfası üzerinden tazminat hakları olup olmadığını kolaylıkla öğrenebiliyor.

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de uluslararası standartlarda elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefi ile faaliyet gösteren, çalışmalarının odağında yüksek müşteri memnuniyeti bulunan Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), elektrik abonelerine yaşanan kesintilerden dolayı sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirmede bulundu.

TREDAŞ’tan yapılan açıklamada; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 29 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan, “Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği” kapsamında abonelerin bir yıl içerisinde yaşadığı kesintilerin sınır değerleri aşması sonucunda veya uzun süren bir kesinti sonrasında tazminat hakkının doğduğu anımsatılarak şu bilgilere yer verildi:

“Toplumların gelişmesi ve refahında elektrik büyük bir öneme sahip. TREDAŞ olarak tüketicilerimize sunduğumuzun hizmetin kalitesini her geçen gün daha da yüksek seviyeye çıkarmak öncelikli hedefimiz. Bir yandan en iyi hizmeti sunarken diğer yandan da abonelerimizi sahip oldukları hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmeyi sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Mevcut yönetmeliklere göre bildirimli veya bildirimsiz kesintilerin belirlenen limitleri aşması sonucu, tüketicilere tazminat hakkı doğuruyor. Biz de TREDAŞ olarak internet sitemizde bulunan “Tazminat Sorgulama” ekranı ile abonelerimizin bilgi edinmelerini sağlıyoruz.”

TREDAŞ abonelerinin kesintiler nedeniyle tazminat hakkı olup olmadığını öğrenmeleri için www.tredas.com.tr internet sitesini ziyaret etmeleri yeterli oluyor. Müşteriler şirketin internet adresinde oluşturulan “tazminat sorgulama” ekranı üzerinden; sözleşme hesap numarası, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, tesisat numarası ve işlem numarasından giriş yaparak kesintiler nedeniyle doğan tazminat hakları olup olmadığını öğrenebiliyorlar. Tazminat hakkı bulunan abonelerin iban bilgileri ile başvuru yapması durumunda banka hesaplarına tazminat bedelleri aktarılıyor.