Musullu'dan anlamlı destek

Musullu Küçük Ev Aletleri, yaşanan depremlerden dolayı “Yaraları Birlikte Sarma Vakti” sloganıyla, tüm yeni ürünlerini eski fiyattan piyasaya sunma kararı aldı.

Yerli ve milli misyonu ile yola çıkan, elektronik cihazlardan küçük ev aletlerine kadar birçok ürünle markalaşma çalışmalarına hız veren Musullu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketine duyarsız kalmadı. Musullu, “Yaraları Birlikte Sarma Vakti” sloganıyla tüm yeni ürünlerini eski fiyattan vatandaşlara sunma kararı aldı.

Musullu Küçük Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Adil Bulur konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Musullu Küçük ev Aletleri olarak, İlk dakikadan itibaren deprem bölgesine sağlanacak destek için kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileriyle temas halindeyiz. Pek çok binanın hasar görmesine, yok olmasına neden olan depremden sağ kurtulan vatandaşlarımızın da, maalesef son derece güç yaşamla karşı karşıya kaldığının bilincindeyiz. Musullu olarak “Yaraları Birlikte Sarma Vakti” sloganıyla tüm yeni ürünlerimizi eski fiyattan vatandaşlarımıza sunma kararı aldık” dedi.

"Bölgede istihdam ve barınma çalışmalarına hız verilmeli"

Depremin etkilediği kentlerde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan yüz binlerce insanın farklı illerde barındığını hatırlatan Bulur, “Depremden olumsuz etkilenen ve göç ettiği il ve ilçelerdeki kamu kurumlarına bilgilendirmelerini yapan vatandaşlarımızın kendi şehirlerinde yeniden istihdamı için teşvik sağlanmasını öneriyoruz. Bu vatandaşlarımız arasında bulunan meslek sahibi, imalat ve hizmet sektörlerinde deneyim kazanmış insanlarımızın hızla normal yaşamlarına dönmeleri için çalışma alanlarına yakın barınma imkanı sağlamamız gerekiyor. Geçici ve kalıcı barınma sorunlarının hızla çözülmesi gerekiyor. Bu insanlarımızı istihdam edecek işletmelere ücret ve sigorta desteği sağlanması ile çok daha hızlı şekilde normal hayatlarına dönmeleri, kendi yuvalarında barınmaları ve deprem psikolojisini atlatmaları mümkün olabilecek” Depremde zarar gören bölge halkımızın küllerinden yeniden doğması için elimizden gelen tüm gayreti yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi yaralarımızı birlikte saracağız” diye konuştu.