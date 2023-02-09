Mut Belediyesi deprem bölgesinde ekmek, su, yemek ve sıcak çorba dağıtıyor

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde aş evi kuran Mut Belediyesi, ilçe halkının desteğiyle gelen giysi ve temel ihtiyaç malzemelerini bölgeye ulaştırmaya devam ederken, depremzedelerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan sıcak yemek için de bölgede hizmet veriyor.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker de personeliyle birlikte Kırıkhan’daki deprem bölgesine gitti. Başkan Şeker, deprem bölgesinde çalışma arkadaşıyla birlikte sıcak yemek ve ekmek desteği sağlamaya başladıklarını söyledi.

Halkının bağışlarının en doğru şekilde, en doğru noktalara ulaştırılması için çalışacaklarını belirten Şeker, “Mut Belediyesi olarak şu an Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde aş evi kurduk. Bağışlarımızı bire bir elden teslim ediyoruz. Aynı zamanda Kırıkhan’a aş evi kurduk. Mutfağımızı, yiyeceklerimizi ve suyumuzu da götürdük. Mut Belediyesi ekip arkadaşlarımız ile yemeklerimizi, çorbalarımızı depremzedelere dağıtmaya başladık” dedi.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar gereği deprem bölgesinde en çok su, yemek, ekmek ve bebek bezine ihtiyaç duyulduğunu belirten Şeker, “Tırlarla getirdiğimiz yardımları da doğru yerlerde temas halinde, bütün bağışların hepsini teslim ediyoruz. Kurduğumuz aş evi sayesinde de sıcak yemek, sıcak çorba yaparak dağıtımına başladık. Dualarınızı eksik etmeyin. Şu da bilinsin ki, bağışlarınızı şahsen kendi ellerimizle teslim ediyoruz. Aş evimiz depremzedelere 7/24 hizmet verecek. Hayat paylaştıkça daha kolaylaşıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.