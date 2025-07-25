Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavununa AB'den coğrafi işaret tescili

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavununun Avrupa Birliği’nce (AB) tescillendiğini duyurdu.

Bakan Kacır, Anadolu’nun zengin topraklarından yetişen Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavununun AB’den coğrafi işaretle tescil edildiğini açıkladı. Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yürüttüğümüz yerel kalkınma hamlesinin önemli bir unsuru da coğrafi işaretli ürünlerimizdir. Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği’nde tescil edilen 37. ve 38. coğrafi işaretli ürünlerimiz oldu. Anadolu’nun bereketi, eşsiz lezzetlerimiz artık Avrupa’da resmen tescillidir. Bu başarı; üreticimizin emeği, toprağımızın kıymeti ve medeniyetimizin mirasıdır. Coğrafi işaretli ürünlerimizi küresel ölçekte markalaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavunu ile AB tescilli coğrafi işaretli ürünler arasında; Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın Memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu ve Antep fıstık ezmesi yer aldı.