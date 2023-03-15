Müteahhit Sıtkı Toprak: 'Dönüşümü Anayasa Mahkemesi'ne götürmek gericiliktir'

Müteahhit Sıtkı Toprak, “Hükümet 20 yıldır gündeminde kentsel dönüşümü tutuyor ve projelere, çalışmalara imza atıyor. Ancak birçok il ve ilçemizde ideolojik saplantılar yüzünden projeler engellendi, engellenmeye de devam ediliyor. Bu gerçekten gericiliktir. Dönüşümü Anayasa Mahkemesi’ne götürmek, evet gericiliktir” dedi.

Türkiye’de birçok ilde gerçekleştirdiği projelerle tanınan Müteahhit Sıtkı Toprak, yaptığı yazılı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada bir örneği olmadığını ifade etti. Toprak, artık kentsel dönüşümün polemiklerin bir kenara bırakılarak hızlıca gündeme alınması gerektiğine dikkati çekerek, “Bakanlık çeşitli projelerle kentsel dönüşüme destek sağlıyor. Kolaylıklar sağlanıyor. Belediyeler ve garantörlüklerin de ilave çalışmalarıyla dönüşümün ivme yakalayacağı bir gerçek. Kentsel dönüşümün sadece bakanlığın yapacağı bir dönüşüm olmadığını bilmeliyiz. Belediyelerimizin taşın altına elini koyması lazım. Bu bir gelecek meselesi. Burada ideolojik davranmak en temel insan hakkı olan yaşam hakkına ihanet etmektir” diye konuştu.

Muhtemel yeni bir depremde mevcut yapı stoku göz önüne alındığında can kaybının yüksek görüldüğünü vurgulayan Toprak, “Bu riski azaltmamız için kentsel dönüşüm çok önemli. Bunlarda hata yapma lüksümüz yok. Dayanıklı konutlar ve kentsel dönüşüm yaşamsal öneme sahip. Ülke olarak el birliğiyle yaraların sarılmaya çalışıldığı şu günlerde yeni depremlere karşı seferberlik ruhuyla harekete geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Dönüşümü Anayasa Mahkemesi’ne götürmek evet, gericiliktir”

Toprak, kentsel dönüşüme karşı çıkanlara tepki göstererek, “Bu konuda hükümet yerel yönetimler ve vatandaşlar ortak paydada buluşarak hareket etmeliyiz. Hükümet 20 yıldır gündeminde kentsel dönüşümü tutuyor ve projelere, çalışmalara imza atıyor. Ancak birçok il ve ilçemizde ideolojik saplantılar yüzünden projeler engellendi, engellenmeye de devam ediliyor. Bu gerçekten gericiliktir. Dönüşümü Anayasa Mahkemesi’ne götürmek, evet gericiliktir. Bilime aykırı bir yaklaşımdır. Gerçeği inkar etmektir” açıklamasını yaptı.