Müteahhitler artan maliyetler ve sektörel sıkıntılara çözüm istiyor

İnşaat malzemelerindeki hızlı fiyat artışı, döviz kurundaki hareketlilik gibi durumların oluşturduğu yüksek maliyetin kendilerini işlerini bitiremez pozisyona getirdiğini ifade eden kamu müteahhitleri, sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Müteahhitler, yatırımların devamlılığının ve ülke ekonomisine olumlu katkının devamı için taleplere yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini aktardı.

Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu Başkan Yardımcısı İlyas Çağrı İnce, sektörde yaşadıkları sıkıntılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Pandemi, Rusya - Ukrayna savaşının etkisi, anlık döviz kuru artışları, emtia (ticarete konu olan malların tümüne verilen ad) ve hammadde fiyatlarındaki artışların yüksek maliyet oranlarına sebebiyet verdiğini ifade eden müteahhitler, devam etmekte olan işlerinde sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Müteahhitler, ehil işçi bulunamaması, sektörel malzemelerin fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle gereken sürece teslim edilmeyen yapılara yönelik cezalara maruz kaldıklarını aktardı. Deprem bölgelerindeki yapıların sahiplerine hızla tamamlanmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan kamu müteahhitleri, sorunların çözüme kavuşturulmasını istedi. Sicil affı, süre uzatımı, ek fiyat farkı ve tasfiye haklarının verilmesi talep edilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yılda bir kez güncellenen birim fiyatlarını 2022 yılında 3 defa güncellemek durumunda kaldığı ifade edildi. Sicil affı verilmek sureti ile teminatları iade edilerek, rücu davalarından da affı sağlanması gerektiğini ifade eden kamu müteahhitleri yatırımların devamlılığının ve ülke ekonomisine olumlu katkının devamı için taleplere yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini aktardı.