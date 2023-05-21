Mutfakta çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tek katlı müstakil bir evin mutfağında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Mutfakta çıkan yangın korkuttu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tek katlı müstakil bir evin mutfağında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Olay, Mevlana mahallesi 887. Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ocakta yemek yapıldığı esnada küçük çaplı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahipleri kendi çabalarıyla yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kontrollerinden sonra yangın ile ilgili tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.