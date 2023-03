Mutfakta fark oluşturan özel şefler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde, Bursa’nın en özel şeflerini mutfakta buluşturdu. Önlük ve şapkaları giyen özel şefler, tüm hünerlerini sergileyerek yaptıkları yemekleri, etkinliğin sonunda afiyetle yedi.

Bursa’da yaşayan tüm özel ihtiyaç duyan bireylerin, sosyal yaşamın her alanında engelsiz bir şekilde yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde de çok özel bir etkinliğe imza attı. Melek Yüzler Down Sendromu Derneği ve Referans Mutfak Akademisi işbirliğinde düzenlenen yemek yapma etkinliği 10 down sendromlu çocuk ve ailelerinin katılımıyla Referans Akademi mutfağında gerçekleştirildi. Etkinlik için özel olarak hazırlanan şef önlüklerini giyip, şapkalarını takan özel şefler, tezgahın başına geçip, profesyonel şefler ve annelerinin de desteğiyle mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Kendi eserleri olan yemekleri özenle hazırlayan özel şefleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yalnız bırakmadı. Kendisi de önlük giyip, mutfak tezgahının başına geçen Başkan Aktaş da özel şeflerle birlikte yemek yaptı. Başkan Aktaş, daha sonra özenle hazırlanan yemekleri, yine özel şeflerle birlikte tattı.

Down sendromunun tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olduğunu, ancak sosyalleşme ve eğitime yönelik etkinliklerin bu özel çocuklar için çok önemli olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı bir etkinliğe imza attık. Çocuklarımız bugün yemek yaparak hünerlerini sergilediler. Bir şeyi başarabildiğini görmek onların motivasyonu için önemli. Biz de bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Hayat farklılıklarla daha güzel. Artı bir farkla çocuklarımız çok güzel” dedi.

Melek Yüzler Down Sendromu Derneği Başkanı Burcu Büyükburç da etkinliğe katkı veren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükburç, “En büyük arzum farklılıkları ortadan kaldırıp, farkındalıkları ortaya çıkarmak. Aynı zamanda herkesten tek bir ricam var. Artık hayatımızdaki bu engelli bireyler lafını kaldırıp, özel bireyler lafını kullanmak. Çünkü bizim hayatımızda hiçbir engel yok” diye konuştu.