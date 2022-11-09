Müthiş beyinler: Yaşları küçük ama hepsi üniversite öğrencisi

Kocaeli’de 8-12 yaş aralığındaki özel yetenekli çocuklar, Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde hünerlerini sergiliyor. Robotik kodlamadan mimarlığa, okçuluktan yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar birçok farklı branşta eğitim gören müthiş beyinler, adeta bir üniversite öğrencisi oluyor.

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin imzaladığı protokolle 2017 yılında hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde yüzlerce özel yetenekli çocuk ihtiyaçları olan eğitim desteğini profesyonel eğitim kadrosu tarafından alıyor. Proje çerçevesinde 8-12 yaş aralığındaki çocuklar, özel yetenek testine tabi tutuluyor. Yapılan test neticesinde özel yetenekli olduğu tespit edilen çocuklar, buradan eğitim alma hakkını elde ediyor. Ücretsiz eğitim desteği verilen çocuklar için okul dışı serbest zamanlarında alacakları eğitimlerle temel yaşam becerileri kazanmalarının yanı sıra erken yaşta yeteneklerini keşfedip, uygun alanlarda eğitim almaları hedefleniyor.

İstanbul’dan da öğrenci geliyor

Çocuk Üniversitesi’nde bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler icra edilirken, yarıyıl ve yaz tatili dönemlerinde bilim, sanat, spor, kültür vb. alanlarda programlar düzenleniyor. Kocaeli’nin birçok noktası ve İstanbul’dan da öğrencilerin olduğu Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde 840 özel yetenekli öğrenciye hizmet veriliyor. Okuldan arta kalan zamanlarında üniversitedeki faaliyetlerini gerçekleştiren öğrenciler için eğlenceli bilim ve deney, elektrik ve elektronik teknolojileri, akıl oyunları ve satranç, robotik kodlama, okçuluk, el sanatları teknolojileri, temel tıp ve fen bilimleri, havacılık ve uzay bilimleri gibi birçok çeşitli branşta dersler verilirken, çocuklar da bu derslerde hünerlerini sergiliyor.

Veliler memnun

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin velilerine yönelik yapılan anketlerde de memnuniyet oranı yüzde 98 seviyesinde. Öte yandan, 2022 itibariyle Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ile birlikte Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi de Çocuk Üniversitesi projesi için ortaklık protokolü imzaladı.

Eğitime maddi manevi destek veren Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Çocuk Üniversitesi ile ilgili detayları ve merak edilenleri açıkladı.

"Geldiğimiz noktada bine yakın öğrenci sayısıyla hizmet veriyoruz"

Kocaeli’nin her yerinden ve hatta İstanbul’dan bile özel yetenekli çocukların bu üniversitede eğitim aldığını belirten Başkan Özlü, "Bu üniversiteye özel yetenek sınavlarıyla özel yetenekli çocuklarımız geliyor. Başiskele Çocuk Üniversitesi’ne Kocaeli’nin her yerinden hatta İstanbul’dan bile gelen öğrencilerimiz var. Dünyada bu tip özel yetenekli çocuklarla özel ilgilenilmesi, onlara özel çalışma alanları hazırlanması gereğini duydum. Özel olarak bu çocukları bulup ülkesinde bütün eğitimlerini veren ve öğrenim hayatı boyunca sponsor olarak onların yetişmesini sağlayan ülkeler olduğunu biliyoruz. Kaşif ruhlu, araştıran, çok güzel sorular soran çocuklar var burada. Böyle farklı çocukların o farklarını gösterebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri ve sosyal anlamda da burada zaman geçirecekleri, deneyler yapabilecekleri, atölye çalışmaları yapabilecekleri, satranç oynayabilecekleri, sanatsal faaliyetlerde bulunabilecekleri alanların olması gerekiyor. Üniversitemizin temelleri bu düşüncelerle atıldı. Geldiğimiz noktada dört kademede 840 öğrencimiz var. Bine yaklaşan öğrenci sayısıyla hizmet veriyoruz. Güzel bir eğitim kadromuz var. Kocaeli Üniversitesi bize destek oluyor. Oradan öğretim görevlileri gelip ders veriyor. Ortaklarımız var projede. Kocaeli Sağlık Teknik Üniversitesi yeni eğitim öğretim yılımız ile birlikte projemize dahil oldu" dedi.

"Yaşlarına göre biraz daha ilerideler"

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin faaliyetlerine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Özlü, "Burada çocuklarımız yalnızca eğitim almıyorlar. Temel tıptan tutun da robotik kodlamaya, mimariye kadar pek çok şey var. Çocuklarımızın mimariyle tanışacağı mimari tasarım gibi dersler var. Bunun yanında satranç gibi akıl oyunları, özel yetenekli çocukların ilgisini çekebilecek oyunlarla da eğitim çalışmalarımız mevcut. Çok geniş bir çalışma alanımız var. Çok özel çocuklardan bahsediyoruz. Aslında yaşlarına göre biraz daha ilerideler. Onlara ihtiyaç olan her alanda, her sene faaliyetlerimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Eğitim kadromuzun bizden istediği, talep ettiği çeşitliliği burada sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Yeni kaşiflerin eğitim temelleri burada atılıyor"

Çocukların bu okulda öğrendikleri konuların, ilerleyen seneler için kendilerine rehber olabilecek nitelikte olduğuna değinen Başkan Özlü, "Temel tıp kavramlarını burada daha bu yaşta kavramasını, bilim dallarını anlamasını, ilgilendiği alanla ilgili kafasında bir çerçeve oluşmasını, belki geleceğin doktoru olmalarına karar vermelerini sağlayacak temel bilgiler alıyorlar. Bu çocuklarımızın yenilenebilir enerjiyle ilgili bir dersleri var. Baktığınız zaman ben yenilenebilir enerji kavramını belki de üniversitede duydum. Fakat buradayken çocuklarımız böyle bir kavramla tanışıyor. Belki de kendilerini bu yönde geliştirip kariyerlerini bu yönde planlayacaklar ama bunu bu yaşta anlamış olacaklar. Bu açıdan baktığımızda da çocuklarımızın kendi kariyerlerini planlarken ne yapmak istedikleri açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Temel tıp, yenilenebilir enerji, deney atölyeleri, mimarlık, mühendislik gibi burada yapılan çalışmaların anlamlı olduğunu düşünüyorum. Geleceğe yön verecek yeni kaşiflerin eğitim temelleri burada atılıyor" ifadelerini kullandı.

"Kumbaraya biriktiriyormuş gibi düşünelim"

Öğrencilerin, hayatlarındaki bu zamanları çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini ve birikimlerini şimdiden oluşturmalarının önemine vurgu yapan Yasin Özlü, "Bu zamanlar onların en kıymetli zamanları. İnsanın geçen zamanı geri getirme şansı olmuyor. Bizim de gayretimiz çocuklarımızın, gençlerimizin bu zamanlarını kaliteli geçirmeleri ve değerlendirmeleri. Hayata atıldıklarında bu kadar çok zamanları olmayacak. Aileleri, eşi, çocukları, sorumlulukları olacak. Aslında bakarsanız hep hayatın peşinden koşmak zorunda kalacaklar. Fakat şimdiki zamanlarını en kaliteli, verimli, iyi şekilde değerlendirirlerse geleceğe de büyük bir yatırım yapmış olacaklar. Bunu bir kumbaraya biriktiriyormuş gibi düşünelim. Hem eğlenmelerine, hem spor yapmalarına, hem kültürel faaliyetlere, hem bilimsel faaliyetlere, hem sanatsal faaliyetlere, ilgileri neyse bu zamanları bununla değerlendirip, gelecek için birikim yapmaları gerektiğinin bilincini onlarda oluşturmamız lazım. Onları bir şeyle meşgul etmek gayesinde olmadığımızı, onların geleceğine bir şeyler biriktirmeleri için olanak sağladığımızı çocuklarımıza anlatmamız lazım. Bizim de yapmak istediğimiz bu" şeklinde konuştu.

"Her seviyedeki öğrencimiz için uygun bir müfredat oluşturulması gerektiğini düşünüyorum"

Yalnızca özel yetenekli çocukların değil, her seviyeden öğrencinin kendine ait alanlar bulabileceği uygun bir müfredat oluşturulmasını arzuladığını söyleyen Özlü, "Çocuk Üniversitesi’nde çocuklar özel yetenek testlerinden sonra kabul ediliyorlar. Fakat ben bunun daha geniş bir şekilde diğer çocuklarımıza da, eğitim seviyeleri gözden geçirilerek, ilgi alanları tespit edilerek daha geniş öğrenci sayısına ulaşmasını arzu ediyorum. Sadece özel yetenekli çocuklarımız değil her seviyedeki öğrencimiz, çocuğumuz için onların yetenek ve ilgi alanlarına uygun bir müfredat oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Onların da bazı konularda dikkatini çekmek ve geleceğe hazırlanmalarında daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlama noktasında bu çalışmalarımızı artırma gayretinde olacağız" sözlerine ekledi.