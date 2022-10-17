Mutlak Yönetim Faaliyetleri nedir, neleri kapsar?

Yönetimsel faaliyetlerde kurum ve kuruluşların oynadığı etkin rolü anlatan Ay Gök Yönetim Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yahya Aydın, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanması noktasında firma bünyesinde bulunan 3 farklı yönetim hizmeti uygulamasını anlattı. “Ay Gök Yönetim bünyesinde 3 farklı yönetim hizmeti uygulamamız var” diyen Ali Yahya Aydın, “Bu uygulamalardan bir tanesi Site Yönetimi Danışmanlığı, diğeri Dışarıdan Sözleşmeli Yönetim Hizmeti, bir tanesi de Mutlak Yönetim Faaliyetleri. Bunları açacak olursak, Site Yönetim Danışmanlığı; sitede rezidansta, toplu yapıda mevcut seçilmiş yönetim, denetim kurulunun ihtiyaç duyduğu mali müşavirlik ve hukuk müşavirlikleri. Genel kurullarının toplanması, kararlarının hukuksal normlarda yazılması ve yönetim ile denetim kurullarının yasal risklerini minimize edecek şekilde sadece idari yönetim olarak şekilleniyor. Biz o projede direk yöneticilik faaliyetlerinde bulunmuyoruz. Yönetim ve denetim kurulunun yapması gereken tüm hizmetlere danışmanlık verip, yasal boyutlarını onlara sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“ISRARCI OLMUYORUZ”

Ali Yahya Aydın, “Sözleşmeli Yönetim Hizmetinde ise yönetim ve denetim kurulu sitede seçiliyor” diyerek sözlerini şu şekilde noktalandırdı;

“Bizzat bu yönetim kurulunun tahsis ettiği işleri ve yetkileri yapıyoruz. Yönetim kurulu bize mali ve hukuksal durumdan yönetimi yetkilerini bırakıyor. Temizlik, teknik işlemleri veya personel temini işlerini bizlere bırakıyor. Biz yönetim kurulunun bize verdiği yetki sınırları içerisinde sorumluluk alanımızda hizmet veriyoruz. Ay Gök Yönetimi burada neden tercih edilmeli derseniz, birçok firma sözleşme akdinin bitiminde o projeden başarısız olsa dahi kaybetmemek için mevcut yönetimlere muhteşem tazminatlar önlerine koyarken, biz bu konuda ısrarcı olmuyoruz. Eğer genel bir memnuniyetsizlik var ise ki bunu daha önce yaşamadık. Olursa da tazminatsız bir şekilde tüm devirleri yapıp projeden ayrılıyoruz.

“TÜM SORUMLULUK BİZE AİT”

Mutlak Yönetim Faaliyetleri ise, orada tek yönetim manasına geliyor. Biz firma olarak site genel kurullarında veyahut temsilciler kurulunda yönetici olarak atanıyoruz. Orada bir yönetim kurulu olmuyor, bizler Kat Mülkiyeti Kanununun 35. Maddesindeki tüm işlere yetkili oluyoruz. Bir sonraki kat malikleri genel kuruluna kadar, görevimizi sürdürüyoruz. Tüm sorumluluk bize ait oluyor ve bizi denetleyen bir denetim kurulu oluyor. Bu şekilde de hiçbir yetki genel kurul tarafından kısıtlamamışsa, tüm yetkileri kullanmış oluyoruz.”

