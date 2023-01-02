Mutlu öğrenciler ve donanımlı mezunlar için yeni sistem: 'Öğrenci Dekanlığı'

Özellikle farklı kültürlerdeki öğrencilerin birbirlerine ve ülkeye adapte olmalarını kolaylaştırmak için farklı programlar uyguladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, bu amaçla hayata geçirdikleri “Öğrenci Dekanlığı” ile mutlu öğrenciler ve donanımlı mezunlar yetiştirmeyi hedefledikleri belirtti.

Üniversite dönemi, öğrencilerin hayatında ergenlikten yetişkinliğe geçiş süresindeki en kritik dönem. Sadece eğitim sürecinde yeni bir aşamaya geçmek değil sosyal, kültürel ve kişisel zenginleşme sürecine geçişi de ifade ediyor. Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, bu dönemin aday tanıtım döneminden öğrencinin mezuniyetine kadar uzanan, yol arkadaşı olmayı gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti. Öğrenci sayılarının yarısının uluslararası öğrenci olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, özellikle farklı kültürlerdeki öğrencilerin birbirlerine ve ülkeye adapte olmalarını kolaylaştırmak için farklı programlar uyguladıklarını söyledi. Bu amaçla, bu akademik yılın başında Öğrenci Dekanlığını hayata geçirdiklerini söyledi. Bütün öğrencilerin sanattan spora, teknolojiden bilime entelektüel bir bakış açısına sahip olmasını istediklerini anlattı. Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, “Bu amaçla bir keşfetme ve farkındalık dersi olan OpenMind’ı, Edpuzzle ve Uzem (Uzaktan Eğitim Merkezi) entegresyonuyla öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Ana hedefimiz ise yeni çevrelerine kolay alışmış, mutlu öğrenciler ve donanımlı mezunlar yetiştirmek” diye konuştu.

Yeni nesil oryantasyon: AU101

Bu yıl, üniversite oryantasyonunu akran koçlarının geri bildirimleri doğrultusunda öğrencileriyle birlikte planladıklarını belirten Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, “Biz biraz kenarda durmayı tercih ettik, öğrencinin merkezde olduğu bir program olsun istedik. Oryantasyon sürecinin alışılagelmiş yapısı yerine yeni öğrencilerimiz akran koçlarının ev sahipliğinde yerleşkelerimizi, sistemimizi tanıyacak, onların deneyim aktarımıyla adaptasyonları kolaylaşacak. Oryantasyonun ilk gününde öğrenme ve eğlence bir arada, festival tadında olacak.” diye açıkladı.

“Dünya İnsanı” olmak için 2 saatlik atölyeler

Nihai hedeflerinin, öğrencilerini “dünya insanı” olarak mezun etmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen öğrencilerinin farklı kültürlerinden beslendiklerini anlattı. Farklı kültürlerin iç içe geçtiği bir ortamda yaşamanın, tüm öğrencilerin hassasiyetlerine değer verildiğini hissetmelerinin önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Karacabey, “Her öğrencimizi 2 saatlik atölyeler ile farklılıklardan beslenmeyi keşfe davet ediyoruz. 1. sınıf öğrencilerimiz, bu atölye çalışmasına katılarak AU101’in sertifikalarını alabilecekler ve mezuniyetin ilk şartını yerine getirecekler.” dedi.

“Üniversite Yaşamına Uyum”

Tam anlamıyla uluslararasılaşmış ve kültürel zenginliklere sahip bir yapı olduklarından bahseden Prof. Dr. Karacabey, Uyum Programı AU101’e üniversiteye gelen her yeni öğrencinin katılımını zorunlu tuttuklarını vurguladı. Prof. Dr. Karacabey, “Uyum programının en önemli parçasını oluşturan Farklılıklara Adaptasyon (Adoptation to Differences) atölyesi Uluslararası öğrencilerin ülkemize adaptasyonunu desteklerken kampüs içinde birbirinin hassasiyetlerini bilen, saygı duyan bir öğrenci kültürü oluşmasını da sağlıyor. Atölye içinde yer alan farklı kültürel kodların tartışıldığı, iletişim temelli grup çalışmalarının yer aldığı modüllerle öğrencilerin birbiriyle kaynaşması destekleniyor. Böylece öğrenciler için farklıları ötekileştirmek yerine bunlardan beslenerek farklı dünyalarla tanışacakları bir ortam oluşturuluyor” dedi. Karacabey ayrıca atölye öncesi birbiriyle konuşmaya çekinen öğrencileri atölye sonrasında kantinde, kulüp etkinliklerinde, sosyal ortamlarda bir arada görmenin atölyenin en büyük katkılarından biri olduğunu iletti. Üniversitenin bu atölye çalışmalarını daha verimli kılabilmek adına Türk Kültür Vakfıyla birlikte çalıştığına ekledi.

Adaptation to Differences atölyesi hakkında

Atölyenin içeriği Türk Kültür Vakfının psikolog eğitmenleri tarafından Öğrenci Dekanlığı koordinasyonunda hazırlandı.

Atölye içeriği hazırlanırken öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari birimlerin önceki yıllarda Rektörlüğe ilettiği ihtiyaç ve geri bildirimler göz önünde bulunduruldu.

Atölye tüm 1. sınıf öğrencileri için katılımın zorunlu olduğu 30 farklı oturum olarak planlandı.

Aynı zamanda öğrenciyle iletişimde bulunan tüm idari birimler için de atölye çalışması hazırlandı.

Atölyenin temel hedefi uluslararası öğrenciler için farklı bir ülkeye uyum sürecini kolaylaştırırken Türk ve Uluslararası öğrenciyi farklılıklarla zenginleşen ortak bir üniversite kültüründe buluşturmak olarak belirlendi.