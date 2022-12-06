Mutluluk Çubuğu Nedir ve Mutluluk Çubuğuna Neden İhtiyaç Duyulur?

Mutluluk çubuğu, organın iç kısmına konulan sadece gereken zamanlarda kullanıma uygun hale getiren kumanda ile kullanılan silikon ile yapılan ve takılması kolay bir protez türüdür. Mutluluk çubuğu nedir sorusunu daha ayrıntılı açacak olursak Sertleşme problemi için uygun yol bulamadıktan sonra başvurulan en son akla gelen tedavidir. Kalıcı ve kesin çözüm olmasının yanında tekrar çıkarmak söz konusu değildir.

Mutluluk Çubuğu Nedir?

Mutluluk çubuğu yani diğer adıyla penis protezi, sertleşme adındaki rahatsızlığın diğer ismi ile sertleşmenin ilaç ya da başka yöntemlerle olmadan gerçekleşmediği zamanlarda kullanılan kesin çözüm veren tedavi yöntemlerinden biridir. Mutluluk çubuğu, organın iç kısmına konulan sadece gereken zamanlarda kullanıma uygun hale getiren kumanda ile kullanılan silikon ile yapılan ve takılması kolay bir protez türüdür. Sertleşmesi için ne yapılmalı sorusunu daha ayrıntılı açacak olursak Sertleşme problemi için uygun yol bulamadıktan sonra başvurulan en son akla gelen tedavidir. Kalıcı ve kesin çözüm olmasının yanında tekrar çıkarmak söz konusu değildir.

Mutluluk Çubuğu Ne Zaman Ortaya Çıktı?

İnsanların sertleşme problemleri çok eski zamanlardan beri görülmektedir ve insanların buna çözüm bulma arayışları da en az bu kadar uzun bir süredir. Mutluluk çubuğu nedir dendiğinde çok eski zamanda olan eski ünlü isimlerin bile çözümünü araştırdığı bir problemdir. 1935-1936 yılları arasında Bogaras adında biri bir fikir ortaya atmış ve penisin içine protez uygulaması yapmayı önermiştir. 1966 yıllarında ise başka biri tarafından en uygun şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır. Daha ilerleyen yıllarda ise farklı farklı protez çeşitleri ortaya çıkmış ve uygulanmaya başlamıştır.

Mutluluk Çubuğuna Neden İhtiyaç Duyulur?

Mutluluk çubuğu nedir? Büyük problem olarak görülen sertleşme tedavi uygulamasında kullanılan, yaşadığımız zamanda kullanılan araçlar sıkça gelişmeye devam etmektedir. En çok merak edilenlerden birisi de sertleşmeye evde çözüm bulamayıp bilimsel tıbbi olarak penil protez ameliyatı tercih edilmesidir. Ancak mutluluk çubuğu kesin sonuç vermekte ve kolay uygulanmakta olduğu için sıkça tercih edilir. Peki, kimler kullanmak zorunda kalır? Bu problemle karşılaşıp ilaç tedavisi uygulayan ve sonuç alamayan kişilerde, damar yollarında sıkıntı çeken kişilerde, bir kanser tedavisi olan ışın tedavisi alan kişilerde, penisi eğik olan kişilerde kesin çözüm ve tedavi almak amacı ile uygulanır.

Bu uygulamanın çok avantajları da bulunmaktadır. En uzun ve kesim çözümü olan yollardan biri olması dışında aynı zamanda takıldığı zaman penisin dışında görünmemesi, cinsel hayatta hiçbir değişiklik yaşanmamasını sağlar. Bu yönleri ile de bilinir ve tercih edilir.

Mutluluk Çubuğunun Uygun Olmadığı Kişiler Kimlerdir?

Ciğerleri ile sıkıntı yaşayan ve enfeksiyon kapan insanlar ya da organdan olan yani idrar yolu ile kapılan enfeksiyonlara sahip insanlar aynı zamanda şeker veya kontrol dışında kronik hastalık yaşayan insanlar için pek tercih edilmemektedir. Bu uygulama ereksiyon olmayı önlemediği halde organı olduğundan daha büyük hale getirmez. Riskleri de normal olarak her ameliyatta yaşanabilecek sıkıntılar bireyin başına gelebilir. Bunlar olası olduğu gibi çok sıkıntılı durumlar değildir.

Takıldıktan ve uygulandıktan sonra kişi rahatlıkla cinsel hayatına ve diğer fiziki aktivitelere rahatlıkla devam edebilir. Bunun yanı sıra yine de doktordan bilgi almak daha uygundur. Takıldıktan iki veya üç hafta sonra dikişler alınır ve düzenli olarak doktor kontrolüne devam edilir. İçiniz rahat bir şekilde bu uygulamayı tercih edebilirsiniz. Doktorunuzdan gerekli talimatları almanız önerilir. Daha fazla bilgi için https://www.mutlulukcubugu.com sitesini ziyaret ediniz.