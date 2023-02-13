Mutluluklar fotoğraflarda, fotoğraflar enkazlarda kaldı

Türkiye’yi sarsan asrın felaketinde umutlar tükenmeye başlarken, enkazlarda ailelerin bir arada yaşadığı mutlu günlerin fotoğrafları kaldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki depremlerle adeta yerle bir olan şehirlerdeki enkazlarda ilk günkü yoğunluk yerini yavaş yavaş sessizliği bırakırken, ses ve ısı alınan enkazlarda hummalı çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar 31 bin üzerinde can kaybının yaşandığı ve en son 180. saatte Kahramanmaraş’ta Hatice Akar’ın enkaz altından sağ olarak çıkartıldığı depremde umutlar yavaş yavaş yerini hüzne bırakıyor. Yaşadıkları binalardan canlarını kurtarmak için kendilerini dışarı atan ve hiçbir eşyasını alamayan depremzedelerden kalan maddi değeri bulunan eşyalar, kurtarma ekipleri tarafından enkaz alanındaki güvenlik güçlerine ulaştırılıp, tutanakla teslim alınıyor. Moloz yığınları arasında bulunan ve sahipleri bugün belki hayatta olmayan fotoğraflar, sadece 8 gün önce binalardaki hayat dolu anların izlerini taşıyor. Düğün, nikah, bebek ve toplu aile fotoğrafları dikkat çekiyor.