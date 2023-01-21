Mutlulukları gözlerine yansıdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi engelsiz hobi kurslarında güz döneminin sonuna gelindi. Ara tatilin gelişini pasta keserek ve müzik eşliğinde eğlenerek kutlayan engelli bireyler, güz dönemi boyunca sergiledikleri üstün gayret ve özverileri nedeniyle başarı belgesi almaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri karne heyecanı yaşadı. Güz dönemi boyunca engelsiz hobi kurslarında yeteneklerini keşfeden, yeni bilgiler öğrenen öğrenciler, karne gününde büyük mutluluk yaşadı. Ailelerinin duygusal anlar yaşadığı gün de öğrenciler tüm derslerinde başarılı oldu.

Karne günü mutluluklarını pasta keserek kutlayan öğrenciler, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Rami Murat Topuz ve eğitmenlerin de yer aldığı programda hatıra fotoğrafı çekilen öğrenciler, yeni dönem öncesi engelsiz hobi atölyelerine kısa bir mola verdi. Yapılan açıklamada, güz dönemini başarıyla tamamlayan tüm engelsiz yürekler tebrik edilerek, yeni dönemde de eğitimlerin devam edeceği dile getirildi.