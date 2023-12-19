Muud'da 2023 favorileri belli oldu
Dijital müzik platformu Muud, 2023 yılının en çok dinlenenlerini açıkladı. 2023'te en uzun süre zirvede kalan isim Dedublüman oldu. Yerli sanatçılar listesinde Semicenk zirveye yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2 albümü ilk sırada yer aldı. 2023'te en çok dinlenen yerli şarkı ise Simge-Aşkın Olayım oldu.
Dijital müzik platformu Muud, 2023 yılının en çok dinlenenlerini açıkladı. 2023’te en uzun süre zirvede kalan isim Dedublüman oldu. Yerli sanatçılar listesinde Semicenk zirveye yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2 albümü ilk sırada yer aldı. 2023’te en çok dinlenen yerli şarkı ise Simge-Aşkın Olayım oldu.
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, yılın en çok dinlenenlerini ’Muud Look 2023’ listesiyle açıkladı. Platformda; 2023’ün en çok dinlenen ve indirilen şarkıları, sanatçıları ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.
2023’ün en çok dinlenen albümü Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2
Serdar Ortaç’ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2, 2023 yılında yerli albümler kategorisinde zirvede yer aldı. 2023 yılında platformda en uzun süre zirvede kalmayı başaran alternatif rock grubu Dedublüman oldu. Bu sene en fazla dinlenen şarkı Simge’nin Aşkın Olayım parçası olurken, en çok dinlenen yerli sanatçı listesinde Semicenk ilk sıraya yerleşti. En çok dinlenen yerli rap sanatçısı Motive, en çok dinlenen rock sanatçısı Teoman olarak belirlendi. En çok dinlenen arabesk sanatçısı ise arabeskin babası Müslüm Gürses oldu.
Yabancılarda şampiyon Taylor Swift
Platformda 2023 yılının en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde şampiyon Taylor Swift olurken Rema ve Selena Gomez - Calm Down parçası en çok dinlenen yabancı şarkılar kategorisinde liderliği elde etti. Yılların eskimeyen ismi Eminem, en çok dinlenen yabancı rap sanatçılar arasında zirveye ismini yazdırdı. 2023 senesinde Muud kullanıcılarının en çok tercih ettiği yerli-yabancı listelerinde ise “Yerli Yeniler” birinci oldu.
En uzun zirvede kalanlar
Dedublüman - Belki (Akustik)
Burak Bulut, İrem Derici, Kurtuluş Kuş - Alev Alev
Semicenk - Masal Gibi
Emir Can İğrek - Kor
Semicenk - Hangi Yüzüne Konuşacağım
Madrigal - Seni Dert Etmeler
KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım
Mabel Matiz - Fırtınadayım
İrem Derici - Yaz Gülü
Zeynep Bastık - Ara
Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut - Sargı
Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın
Müslüm Gürses - Seni Yazdım
Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben
İkilem - Aç Bu Şarkıyı
Mavi Gri ve Ahmet Hatipoğlu - Ölümle Yaşam Arasında
Simge - Aşkın Olayım
Mert Demir ve Mabel Matiz - Antidepresan
Tefo ve Seda Tripkolic - Le Le
Lvbel C5 ve Güneş - NKBİ X YAPAMAM [Remix]
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Simge
İrem Derici
Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut
Mabel Matiz
Göksel
Emir Can İğrek
Hande Yener
Tarkan
Berkay
Aleyna Tilki
KÖFN
Hadise
İkilem
Sezen Aksu
Zeynep Bastık
Edis
Teoman
Derya Uluğ
Soner Sarıkabadayı
En çok dinlenen yerli şarkılar
Simge - Aşkın Olayım
Semicenk ve Reynmen - Yana Yana
Eda Sakız ve İrem Derici - Papatya
Semicenk - Geri Dönemedim
Semicenk ve Doğu Swag - Pişman Değilim
Kerim Araz ve Sevgim Yılmaz - Dayanamıyorum
İrem Derici - Yaz Gülü
KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım
Mabel Matiz - Fırtınadayım
Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut - Sargı
Emir Can İğrek - Ali Cabbar
Dedublüman - Belki (Akustik)
Hadise - Feryat
İkilem - Aç Bu Şarkıyı
Mert Demir ve Mabel Matiz - Antidepresan
Göksel - Burda Kalayım
Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz?
Berkay - Sonunda
Zeynep Bastık - Ara
Aleyna Tilki - Başıma Belasın
En çok dinlenen albümler
Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2 (Çeşitli Sanatçılar)
Simge - Ben Bazen
Mabel Matiz - Maya
KÖFN - POPSTAR
Motive - ROMANTİK
Emir Can İğrek - Parti İptal
Mabel Matiz - Fatih
Hande Yener - Afrodizyak
Derya Uluğ - Nefes
Müslüm Gürses - Küskünüm
Madrigal - Neogazino
Melike Şahin - Merhem
UZI - EL CHAVO
Eypio - Bi Taksi Çağırın
Merve Özbey - Devran
cakal - Paradoks
Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen
Gazapizm - HİZA
Ceza - Rapstar
Güneş - Atlantis
En çok dinlenen yabancı şarkılar
Rema ve Selena Gomez - Calm Down
Tom Odell - Another Love
Miley Cyrus - Flowers
Taylor Swift - Anti-Hero
Sam Smith ve Kim Petras - Unholy
The Weeknd - Blinding Lights
Doja Cat - Paint The Town Red
Jung Kook ve Latto - Seven [Clean Ver.]
Drake - IDGAF (feat. Yeat)
SZA - Kill Bill
Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT
Harry Styles - As It Was
Eminem - Mockingbird
The Weeknd - Starboy (feat. Daft Punk)
Imagine Dragons - Believer
Rihanna - Diamonds
Jain - Makeba
Sia - Unstoppable
Shakira - Acrostico
Drenchill - Freed from Desire (feat. Indiiana)
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Taylor Swift
Eminem
The Weeknd
Billie Eilish
Miley Cyrus
Harry Styles
BTS
Lana Del Rey
Rihanna
Shakira
Maneskin
Doja Cat
Metallica
Imagine Dragons
Tom Odell
Beyonce
Michael Jackson
Lady Gaga
50 Cent
Queen
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Türkçe Akustik
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