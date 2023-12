Muud'da 2023 favorileri belli oldu

TAKİP ET

Dijital müzik platformu Muud, 2023 yılının en çok dinlenenlerini açıkladı. 2023’te en uzun süre zirvede kalan isim Dedublüman oldu. Yerli sanatçılar listesinde Semicenk zirveye yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2 albümü ilk sırada yer aldı. 2023’te en çok dinlenen yerli şarkı ise Simge-Aşkın Olayım oldu.

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, yılın en çok dinlenenlerini ’Muud Look 2023’ listesiyle açıkladı. Platformda; 2023’ün en çok dinlenen ve indirilen şarkıları, sanatçıları ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.

2023’ün en çok dinlenen albümü Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2

Serdar Ortaç’ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2, 2023 yılında yerli albümler kategorisinde zirvede yer aldı. 2023 yılında platformda en uzun süre zirvede kalmayı başaran alternatif rock grubu Dedublüman oldu. Bu sene en fazla dinlenen şarkı Simge’nin Aşkın Olayım parçası olurken, en çok dinlenen yerli sanatçı listesinde Semicenk ilk sıraya yerleşti. En çok dinlenen yerli rap sanatçısı Motive, en çok dinlenen rock sanatçısı Teoman olarak belirlendi. En çok dinlenen arabesk sanatçısı ise arabeskin babası Müslüm Gürses oldu.

Yabancılarda şampiyon Taylor Swift

Platformda 2023 yılının en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde şampiyon Taylor Swift olurken Rema ve Selena Gomez - Calm Down parçası en çok dinlenen yabancı şarkılar kategorisinde liderliği elde etti. Yılların eskimeyen ismi Eminem, en çok dinlenen yabancı rap sanatçılar arasında zirveye ismini yazdırdı. 2023 senesinde Muud kullanıcılarının en çok tercih ettiği yerli-yabancı listelerinde ise “Yerli Yeniler” birinci oldu.

En uzun zirvede kalanlar

Dedublüman - Belki (Akustik)

Burak Bulut, İrem Derici, Kurtuluş Kuş - Alev Alev

Semicenk - Masal Gibi

Emir Can İğrek - Kor

Semicenk - Hangi Yüzüne Konuşacağım

Madrigal - Seni Dert Etmeler

KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım

Mabel Matiz - Fırtınadayım

İrem Derici - Yaz Gülü

Zeynep Bastık - Ara

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut - Sargı

Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın

Müslüm Gürses - Seni Yazdım

Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben

İkilem - Aç Bu Şarkıyı

Mavi Gri ve Ahmet Hatipoğlu - Ölümle Yaşam Arasında

Simge - Aşkın Olayım

Mert Demir ve Mabel Matiz - Antidepresan

Tefo ve Seda Tripkolic - Le Le

Lvbel C5 ve Güneş - NKBİ X YAPAMAM [Remix]

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

Simge

İrem Derici

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut

Mabel Matiz

Göksel

Emir Can İğrek

Hande Yener

Tarkan

Berkay

Aleyna Tilki

KÖFN

Hadise

İkilem

Sezen Aksu

Zeynep Bastık

Edis

Teoman

Derya Uluğ

Soner Sarıkabadayı

En çok dinlenen yerli şarkılar

Simge - Aşkın Olayım

Semicenk ve Reynmen - Yana Yana

Eda Sakız ve İrem Derici - Papatya

Semicenk - Geri Dönemedim

Semicenk ve Doğu Swag - Pişman Değilim

Kerim Araz ve Sevgim Yılmaz - Dayanamıyorum

İrem Derici - Yaz Gülü

KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım

Mabel Matiz - Fırtınadayım

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut - Sargı

Emir Can İğrek - Ali Cabbar

Dedublüman - Belki (Akustik)

Hadise - Feryat

İkilem - Aç Bu Şarkıyı

Mert Demir ve Mabel Matiz - Antidepresan

Göksel - Burda Kalayım

Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz?

Berkay - Sonunda

Zeynep Bastık - Ara

Aleyna Tilki - Başıma Belasın

En çok dinlenen albümler

Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2 (Çeşitli Sanatçılar)

Simge - Ben Bazen

Mabel Matiz - Maya

KÖFN - POPSTAR

Motive - ROMANTİK

Emir Can İğrek - Parti İptal

Mabel Matiz - Fatih

Hande Yener - Afrodizyak

Derya Uluğ - Nefes

Müslüm Gürses - Küskünüm

Madrigal - Neogazino

Melike Şahin - Merhem

UZI - EL CHAVO

Eypio - Bi Taksi Çağırın

Merve Özbey - Devran

cakal - Paradoks

Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen

Gazapizm - HİZA

Ceza - Rapstar

Güneş - Atlantis

En çok dinlenen yabancı şarkılar

Rema ve Selena Gomez - Calm Down

Tom Odell - Another Love

Miley Cyrus - Flowers

Taylor Swift - Anti-Hero

Sam Smith ve Kim Petras - Unholy

The Weeknd - Blinding Lights

Doja Cat - Paint The Town Red

Jung Kook ve Latto - Seven [Clean Ver.]

Drake - IDGAF (feat. Yeat)

SZA - Kill Bill

Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT

Harry Styles - As It Was

Eminem - Mockingbird

The Weeknd - Starboy (feat. Daft Punk)

Imagine Dragons - Believer

Rihanna - Diamonds

Jain - Makeba

Sia - Unstoppable

Shakira - Acrostico

Drenchill - Freed from Desire (feat. Indiiana)

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Taylor Swift

Eminem

The Weeknd

Billie Eilish

Miley Cyrus

Harry Styles

BTS

Lana Del Rey

Rihanna

Shakira

Maneskin

Doja Cat

Metallica

Imagine Dragons

Tom Odell

Beyonce

Michael Jackson

Lady Gaga

50 Cent

Queen

En çok dinlenen listeler

Yerli Yeniler

Türkçe Pop

Herkes Bunları Dinliyor

Yabancı Yeniler

Türkçe Slow

Türkçe Akustik

Yerli Cover’lar

Pop Arabesk

Türkçe Rap

Türkçe Düetler

Türkçe Rap Yeniler

Yabancı Pop

Türkçe Alternatif

Türkçe Rock

90’larda Türkçe Pop

Bu Sene de Bekar Gezelim

Bir Öyleyim Bir Böyle

Dillerden Düşmeyen Şarkılar

Türk Halk Müziği

Rap Arabesk