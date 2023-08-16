Muud'da dinleyiciler 'Eşlik Et' özelliği ile şarkının sözlerine eşlik edebiliyor
Dijital müzik platformu Muud'da dinleyiciler, 'Eşlik Et' özelliği ile binlerce şarkının sözlerine eşlik edebiliyor. Temmuz ayında en çok dinlenen sanatçılardan Emir Can İğrek'in Ali Cabbar parçasının sözlerini çalma ekranından kesintisiz şekilde takip edebiliyor.
Dijital müzik platformu Muud’da dinleyiciler, “Eşlik Et” özelliği ile binlerce şarkının sözlerine eşlik edebiliyor. Temmuz ayında en çok dinlenen sanatçılardan Emir Can İğrek’in Ali Cabbar parçasının sözlerini çalma ekranından kesintisiz şekilde takip edebiliyor.
Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşivine sahip müzik platformu Muud’un birbirinden eğlenceli özellikleriyle dinleyicilerin müzik keyfi katlanıyor. Müzik dinleme deneyimini zenginleştiren Muud’da dinleyiciler, binlerce şarkıya ekrandan sözlerini takip ederek eşlik edebiliyor. Platformun “Eşlik Et” özelliği ile dinleyiciler, en sevdiği, sözlerini takip etmek istediği, ilk defa dinlediği şarkıları platformun geniş müzik kütüphanesinden seçerek, müzik keyiflerine ara vermeden sözlerine eşlik edebiliyor.
Ali Cabbar’a Muud’la eşlik edildi
Geçtiğimiz aylarda çıkardığı albümüyle sosyal medyada gündemde olan Emir Can İğrek’in Parti İptal albümü, platformda da en çok dinlenen yerli albüm olarak zirveye adını yazdırdı. Albümün en sevilen parçalarından hikayesiyle gündem olan Ali Cabbar şarkısı, platformun temmuz ayında en çok dinlenen single’ı oldu. Dinleyiciler, viral olan Ali Cabbar şarkısını Muud’un ‘Eşlik Et’ özelliği ile hem dinleyebiliyor hem de sözlerini çalma ekranından takip edebiliyor.
Temmuzun yabancılarda şampiyonu Taylor Swift
Platformda temmuz ayında yabancı sanatçılar listesinde Taylor Swift birinci oldu. Temmuzda en çok dinlenen albüm sıralamasında The Weeknd’in The Highlights parçası ilk sırada yer alırken, will.i.am & Britney Spears’ın parçası ‘Mind Your Busıness’ yabancı single kategorisinde zirvenin sahibi oldu.
En çok dinlenen yerli single’lar
Emir Can İğrek - Ali Cabbar
Semicenk & Doğu Swag - Pişman Değilim
Semicenk - Geri Dönemedim
Simge - Aşkın Olayım
Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun
Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz?
Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok
Semicenk & Reynmen - Yana Yana
Kerim Araz & Sevgim Yılmaz - Dayanamıyorum
İrem Derici - Yaz Gülü
En çok dinlenen yerli albümler
Emir Can İğrek - Parti İptal
KÖFN - POPSTAR
Hande Yener - Afrodizyak
Derya Uluğ - Nefes
Simge - Ben Bazen
Mabel Matiz - Fatih
Kubilay Karça - Celladına Aşık
Mabel Matiz - Maya
Müslüm Gürses - Küskünüm
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Emir Can İğrek
Simge
Hande Yener
İrem Derici
Derya Uluğ
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut
KÖFN
Zeynep Bastık
Hadise
En çok dinlenen yabancı albümler
The Weeknd - The Highlights
Rema - Rave & Roses Ultra
Lil Tjay - 222
Eminem - Curtain Call: The Hits [Deluxe Edition]
Harry Styles - Harry’s House
Imagine Dragons - Evolve
Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)
Amy Winehouse - Back To Black
Lady Gaga - Born This Way
ROSALÍA - MOTOMAMI
En çok dinlenen yabancı single’lar
will.i.am & Britney Spears - MIND YOUR BUSINESS
Harry Styles - As It Was
Miley Cyrus - Flowers
Rema & Selena Gomez - Calm Down
Tom Odell - Another Love
Drenchill - Freed from Desire (feat. Indiiana)
Imagine Dragons - Believer
Eminem - Mockingbird
Sam Smith & Kim Petras - Unholy
The Weeknd - Blinding Lights
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Taylor Swift
The Weeknd
Rihanna
Lady Gaga
Shakira
INNA
Imagine Dragons
Billie Eilish
Miley Cyrus
Queen