Dijital müzik platformu Muud’da ekim ayının en çok dinlenenleri açıklandı. Yerli sanatçılar listesinde pop müziğin sevilen ismi Semicenk yine zirvede ilk sırada yer alırken, yerli albümler sıralamasında son zamanların beğenilen sanatçılarından Emir Can İğrek’in albümü ‘Parti İptal’, Muud listelerinin ilk sıralarına ulaştı. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise Doja Cat ekim ayının şampiyonu oldu.

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da ekim ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Platformda yerli sanatçılar listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Semicenk yer aldı. En çok dinlenen yerli single listesinde ise yine Semicenk’in ‘Mesafe’ adlı şarkısı birinci sıraya yerleşti.

Emir Can İğrek’in ‘Parti İptal’ albümü zirvede

Müzik platformu kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yer alan Emir Can İğrek’in ‘Parti İptal’ albümü en çok dinlenen yerli albümler listesinin lideri oldu.

Tom Odell rüzgârı devam ediyor

Yabancı single kategorisinde Tom Odell - Another Love zirvenin sahibi oldu. Bunun yanı sıra ekim ayında Drake - For All The Dogs en çok dinlenen yabancı albüm olarak listeye adını yazdırdı. Doja Cat ise en çok dinlenen yabancı sanatçılar arasında yer aldı.

En çok dinlenen yerli single’lar

Semicenk - Mesafe

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Manolya

Edis & Gülşen - Sor

Zerrin Özer - Basit Numaralar

Aleyna Tilki - Ayrı Gitme

Semicenk & Doğu Swag - Pişman Değilim

Alişan - Hele Bi (Club Version)

Semicenk - Geri Dönemedim

Reynmen - Gitme

İrem Derici - Bitter

En çok dinlenen yerli albümler

Emir Can İğrek - Parti İptal

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2

Alişan - Ve Kimselere Güvenmiyorum

Derya Uluğ - Nefes

Mabel Matiz - Fatih

Mustafa Ceceli - İyi ki Sen Varsın

Simge - Ben Bazen

Hande Yener - Afrodizyak

KÖFN - POPSTAR

Eypio - Bi Taksi Çağırın

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut

İrem Derici

Aleyna Tilki

Hadise

Emir Can İğrek

Zerrin Özer

Alişan

Edis

Simge

Derya Uluğ

En çok dinlenen yabancı albümler

Drake - For All The Dogs

The Weeknd - The Highlights

Eminem - Curtain Call: The Hits

Doja Cat - Scarlet

Harry Styles - Harry’s House

Rema - Rave & Roses Ultra

Post Malone - AUSTIN

Tom Odell - Long Way Down

The Weeknd - Starboy

Imagine Dragons - Evolve

En çok dinlenen yabancı single’lar

Tom Odell - Another Love

Jain - Makeba

Doja Cat - Paint The Town Red

The Weeknd & Madonna - Popular (feat. Playboi Carti)

Harry Styles - As It Was

Rema & Selena Gomez - Calm Down

Taylor Swift - Anti-Hero

The Weeknd - Starboy (feat. Daft Punk)

Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT

Miley Cyrus - Flowers

Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar

Doja Cat

The Weeknd

Billie Eilish

Lana Del Rey

Drake

Shakira

Tom Odell

Måneskin

Taylor Swif

Eminem