Muud'da ekim ayının en çok dinlenenleri açıklandı
Dijital müzik platformu Muud'da ekim ayının en çok dinlenenleri açıklandı. Yerli sanatçılar listesinde pop müziğin sevilen ismi Semicenk yine zirvede ilk sırada yer alırken, yerli albümler sıralamasında son zamanların beğenilen sanatçılarından Emir Can İğrek'in albümü 'Parti İptal', Muud listelerinin ilk sıralarına ulaştı. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise Doja Cat ekim ayının şampiyonu oldu.
Dijital müzik platformu Muud’da ekim ayının en çok dinlenenleri açıklandı. Yerli sanatçılar listesinde pop müziğin sevilen ismi Semicenk yine zirvede ilk sırada yer alırken, yerli albümler sıralamasında son zamanların beğenilen sanatçılarından Emir Can İğrek’in albümü ‘Parti İptal’, Muud listelerinin ilk sıralarına ulaştı. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise Doja Cat ekim ayının şampiyonu oldu.
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da ekim ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Platformda yerli sanatçılar listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Semicenk yer aldı. En çok dinlenen yerli single listesinde ise yine Semicenk’in ‘Mesafe’ adlı şarkısı birinci sıraya yerleşti.
Emir Can İğrek’in ‘Parti İptal’ albümü zirvede
Müzik platformu kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yer alan Emir Can İğrek’in ‘Parti İptal’ albümü en çok dinlenen yerli albümler listesinin lideri oldu.
Tom Odell rüzgârı devam ediyor
Yabancı single kategorisinde Tom Odell - Another Love zirvenin sahibi oldu. Bunun yanı sıra ekim ayında Drake - For All The Dogs en çok dinlenen yabancı albüm olarak listeye adını yazdırdı. Doja Cat ise en çok dinlenen yabancı sanatçılar arasında yer aldı.
En çok dinlenen yerli single’lar
Semicenk - Mesafe
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Manolya
Edis & Gülşen - Sor
Zerrin Özer - Basit Numaralar
Aleyna Tilki - Ayrı Gitme
Semicenk & Doğu Swag - Pişman Değilim
Alişan - Hele Bi (Club Version)
Semicenk - Geri Dönemedim
Reynmen - Gitme
İrem Derici - Bitter
En çok dinlenen yerli albümler
Emir Can İğrek - Parti İptal
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2
Alişan - Ve Kimselere Güvenmiyorum
Derya Uluğ - Nefes
Mabel Matiz - Fatih
Mustafa Ceceli - İyi ki Sen Varsın
Simge - Ben Bazen
Hande Yener - Afrodizyak
KÖFN - POPSTAR
Eypio - Bi Taksi Çağırın
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut
İrem Derici
Aleyna Tilki
Hadise
Emir Can İğrek
Zerrin Özer
Alişan
Edis
Simge
Derya Uluğ
En çok dinlenen yabancı albümler
Drake - For All The Dogs
The Weeknd - The Highlights
Eminem - Curtain Call: The Hits
Doja Cat - Scarlet
Harry Styles - Harry’s House
Rema - Rave & Roses Ultra
Post Malone - AUSTIN
Tom Odell - Long Way Down
The Weeknd - Starboy
Imagine Dragons - Evolve
En çok dinlenen yabancı single’lar
Tom Odell - Another Love
Jain - Makeba
Doja Cat - Paint The Town Red
The Weeknd & Madonna - Popular (feat. Playboi Carti)
Harry Styles - As It Was
Rema & Selena Gomez - Calm Down
Taylor Swift - Anti-Hero
The Weeknd - Starboy (feat. Daft Punk)
Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT
Miley Cyrus - Flowers
Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
Doja Cat
The Weeknd
Billie Eilish
Lana Del Rey
Drake
Shakira
Tom Odell
Måneskin
Taylor Swif
Eminem