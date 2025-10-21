Muud'da Eylül ayında rap müziği öne çıktı
Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da Eylül ayının en çok dinlenen isimleri ve albümleri açıklandı. Rap müziğin sevilen isimlerinden BLOK3, eylül ayında birden fazla listede en çok dinlenen sanatçı oldu.
Muud kullanıcılarının favori listelerinde rap müzik, bu ayın da yükselen yıldızı oldu. Geçtiğimiz ay en çok indirilen yerli sanatçı listesinde birinci olan BLOK3, eylül ayında da listelerin zirvesinde yer aldı. En çok radarlanan parça ise rap müziğin öne çıkan isimlerinden Mero ve Ati242’nin yaptığı ‘Uykusuz Geceler’ isimli düet oldu.
Platformda yabancı listelerde popun kraliçesi "Lady Gaga" zirvede
En çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde popun efsane ismi Lady Gaga’nın "MAYHEM" albümü ilk sıraya yerleşti. Ayrıca Gaga’nın Bruno Mars ile birlikte seslendirdiği "Die With A Smile" düeti, eylül ayında en çok dinlenen yabancı şarkı listesinde birinci sırada yer aldı. Ayın en çok dinlenen yabancı sanatçısı ise Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı "Billie Eilish" oldu.
Yeni nesil rap sanatçıları platformda yükselişte
Eylül ayında Muud’da rap müziğin sevilen isimlerinden BLOK3 hem en çok dinlenen yerli sanatçı hem de en çok dinlenen yerli albüm listesinde adını ilk sıraya yazdırdı. Arabesk rap müziğin temsilcilerinden Çağla ve Doğu Swag ‘ın "Seni Düşündüm" parçası ayın en çok dinlenen yerli şarkısı oldu. Son zamanların konuşulan düeti Mero ve Ati242’nin "Uykusuz Geceler" parçası da bu ayın en çok radarlanan şarkı olarak listelere girdi. Soner Sarıkabadayı & Sefo & Aerro üçlüsünün "Her İki Durumda" parçası ise eylül ayının en çok indirilen şarkılar arasında zirveye yerleşti.
Muud’da en çok dinlenen yerli sanatçılar
BLOK3
Semicenk
Tarkan
Çağla & Doğu Swag
Manifest
Sezen Aksu
Norm Ender & Ebru Gündeş
Ahmet Kaya
Müslüm Gürses
Hande Ünsal
En çok dinlenen yerli şarkılar
Çağla & Doğu Swag - Seni Düşündüm
BLOK3 - Git
Norm Ender & Ebru Gündeş - Bir Çift Göz
Semicenk - Kalpsiz
Demet Akalın & Sefo - Yerinde Dur
Oğuzhan Koç & Merve Özbey - Geçsin Yıllar
Semicenk & Sefo - Sabrettim
Rıza Tamer - Benden Sonra
Poizi & Murat Boz - YAPAR MISIN?
Reynmen - Çatma Yarim
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Billie Eilish
Taylor Swift
The Weeknd
Shakira
INNA
Rihanna
Justin Bieber
Bruno Mars & Lady Gaga
Modern Talking
Sabrina Carpenter
En çok dinlenen yabancı şarkılar
Bruno Mars & Lady Gaga - Die With A Smile
Sabrina Carpenter - Espresso
LP - Lost On You
Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
Chappel Roan - The Subway
The Weeknd - Nothing Is Lost (You Give Me Strength)
Gracie Abrams - That’s So True
Sabrina Carpenter - Manchild
Jimin - Who
INNA - Yalla
En çok dinlenen yerli albümler
BLOK3 - Virtüöz
Manifest - manifestival
Çağla & Doğu Swag - Seni Düşündüm
Norm Ender & Ebru Gündeş - Bir Çift Göz
Sezen Aksu - Paşa Gönül Şarkıları
Semicenk - Kalpsiz
Sefo & Demet Akalın - Yerinde Dur
Oğuzhan Koç & Merve Özbey - Geçsin Yıllar
Tarkan - Dönmüyor Giden
Edis - Bachi-Bouzouk
En çok dinlenen yabancı albümler
Lady Gaga - MAYHEM
KPop Demon Hunters Cast & HUNTR/ X & Saja Boys
The Weeknd - After Hours
Dj Guuga & Mc Livinho - Vidrado Em Voce
Modern Talking - The Very Best Of
Justin Bieber - SWAG
Bruno Mars & Lady Gaga - Die With A Smile
Indila - Mini World
Eminem - Curtail Call
En çok radarlanan şarkılar
MERO & Ati242 - Uykusuz Geceler
Semicenk - Kalpsiz
Simge - Taksi
Norm Ender & Ebru Gündeş - Bir Çift Göz
BLOK3 - Git
Tarkan - Dönmüyor Giden
Serdar Ortaç - Heyecan
Çağla & Doğu Swag - Seni Düşündüm
Yaşar - Divane
Semicenk & Sefo - Sabrettim
En çok indirilen şarkılar
Soner Sarıkabadayı & Sefo & Aerro - Her İki Durumda
Melike Şahin & Hanao - Gelsen Ölür Müsün?
Poizi - PERDE
Çağla & Doğu Swag - Seni Düşündüm
Özgün - Deli Bal
BLOK3 - git
Gökcan Sanlıman - Körebe
Sıla - bodrum’un suları
Amo988 - Sar Zamanımızı Geriye
Semicenk & Sefo - Sabrettim