Muud'da Eylül ayında rap müziği öne çıktı

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da Eylül ayının en çok dinlenen isimleri ve albümleri açıklandı. Rap müziğin sevilen isimlerinden BLOK3, eylül ayında birden fazla listede en çok dinlenen sanatçı oldu.

Muud kullanıcılarının favori listelerinde rap müzik, bu ayın da yükselen yıldızı oldu. Geçtiğimiz ay en çok indirilen yerli sanatçı listesinde birinci olan BLOK3, eylül ayında da listelerin zirvesinde yer aldı. En çok radarlanan parça ise rap müziğin öne çıkan isimlerinden Mero ve Ati242’nin yaptığı ‘Uykusuz Geceler’ isimli düet oldu.

Platformda yabancı listelerde popun kraliçesi "Lady Gaga" zirvede

En çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde popun efsane ismi Lady Gaga’nın "MAYHEM" albümü ilk sıraya yerleşti. Ayrıca Gaga’nın Bruno Mars ile birlikte seslendirdiği "Die With A Smile" düeti, eylül ayında en çok dinlenen yabancı şarkı listesinde birinci sırada yer aldı. Ayın en çok dinlenen yabancı sanatçısı ise Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı "Billie Eilish" oldu.

Yeni nesil rap sanatçıları platformda yükselişte

Eylül ayında Muud’da rap müziğin sevilen isimlerinden BLOK3 hem en çok dinlenen yerli sanatçı hem de en çok dinlenen yerli albüm listesinde adını ilk sıraya yazdırdı. Arabesk rap müziğin temsilcilerinden Çağla ve Doğu Swag ‘ın "Seni Düşündüm" parçası ayın en çok dinlenen yerli şarkısı oldu. Son zamanların konuşulan düeti Mero ve Ati242’nin "Uykusuz Geceler" parçası da bu ayın en çok radarlanan şarkı olarak listelere girdi. Soner Sarıkabadayı & Sefo & Aerro üçlüsünün "Her İki Durumda" parçası ise eylül ayının en çok indirilen şarkılar arasında zirveye yerleşti.

Muud’da en çok dinlenen yerli sanatçılar

BLOK3

Semicenk

Tarkan

Çağla & Doğu Swag

Manifest

Sezen Aksu

Norm Ender & Ebru Gündeş

Ahmet Kaya

Müslüm Gürses

Hande Ünsal

En çok dinlenen yerli şarkılar

Çağla & Doğu Swag - Seni Düşündüm

BLOK3 - Git

Norm Ender & Ebru Gündeş - Bir Çift Göz

Semicenk - Kalpsiz

Demet Akalın & Sefo - Yerinde Dur

Oğuzhan Koç & Merve Özbey - Geçsin Yıllar

Semicenk & Sefo - Sabrettim

Rıza Tamer - Benden Sonra

Poizi & Murat Boz - YAPAR MISIN?

Reynmen - Çatma Yarim

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Billie Eilish

Taylor Swift

The Weeknd

Shakira

INNA

Rihanna

Justin Bieber

Bruno Mars & Lady Gaga

Modern Talking

Sabrina Carpenter

En çok dinlenen yabancı şarkılar

Bruno Mars & Lady Gaga - Die With A Smile

Sabrina Carpenter - Espresso

LP - Lost On You

Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

Chappel Roan - The Subway

The Weeknd - Nothing Is Lost (You Give Me Strength)

Gracie Abrams - That’s So True

Sabrina Carpenter - Manchild

Jimin - Who

INNA - Yalla

En çok dinlenen yerli albümler

BLOK3 - Virtüöz

Manifest - manifestival

Çağla & Doğu Swag - Seni Düşündüm

Norm Ender & Ebru Gündeş - Bir Çift Göz

Sezen Aksu - Paşa Gönül Şarkıları

Semicenk - Kalpsiz

Sefo & Demet Akalın - Yerinde Dur

Oğuzhan Koç & Merve Özbey - Geçsin Yıllar

Tarkan - Dönmüyor Giden

Edis - Bachi-Bouzouk

En çok dinlenen yabancı albümler

Lady Gaga - MAYHEM

KPop Demon Hunters Cast & HUNTR/ X & Saja Boys

The Weeknd - After Hours

Dj Guuga & Mc Livinho - Vidrado Em Voce

Modern Talking - The Very Best Of

Justin Bieber - SWAG

Bruno Mars & Lady Gaga - Die With A Smile

Indila - Mini World

Eminem - Curtail Call

En çok radarlanan şarkılar

MERO & Ati242 - Uykusuz Geceler

Semicenk - Kalpsiz

Simge - Taksi

Norm Ender & Ebru Gündeş - Bir Çift Göz

BLOK3 - Git

Tarkan - Dönmüyor Giden

Serdar Ortaç - Heyecan

Çağla & Doğu Swag - Seni Düşündüm

Yaşar - Divane

Semicenk & Sefo - Sabrettim

En çok indirilen şarkılar

Soner Sarıkabadayı & Sefo & Aerro - Her İki Durumda

Melike Şahin & Hanao - Gelsen Ölür Müsün?

Poizi - PERDE

Çağla & Doğu Swag - Seni Düşündüm

Özgün - Deli Bal

BLOK3 - git

Gökcan Sanlıman - Körebe

Sıla - bodrum’un suları

Amo988 - Sar Zamanımızı Geriye

Semicenk & Sefo - Sabrettim