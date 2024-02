Muud'da Ocak ayının en çok dinlenenleri açıklandı

Dijital müzik platformu Muud’un Ocak ayı en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli sanatçılar arasında Semicenk zirvede yer alırken, Karışık Kaset albümü de en çok dinlenen yerli albüm oldu. Yabancı kategorisinde ise Taylor Swift birinci oldu.

Semicenk’in Karışık Kaset albümü zirvede

Yerli single kategorisinde KÖFN’ün, Simge ile beraber seslendirdiği Yakışıklı parçası ilk sırada yer aldı. Her listede zirveyi taşıyan Semicenk’in Karışık Kaset albümü, ocak ayında yerli albüm kategorisinde zirveye yerleşti.

Calm Down yabancı parçalarda şampiyon

Yabancı single kategorisinde Rema & Selena Gomez - Calm Down parçası ile ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra ocak ayında Taylor Swift, yabancı sanatçılar kategorisinde de zirvenin sahibi oldu. ‘The Weeknd’in ‘The Highlights’ albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak listeye adını yazdırdı.

En çok dinlenen yerli single’lar

KÖFN & Simge - Yakışıklı, Burak Bulut & Ebru Yaşar - Kehribar, Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe - Aşktan Giderken, Semicenk - Fark Ettim, Semicenk & Doğu Swag - Pişman Değilim, Semicenk - Eyvah Neye Yarar, Semicenk - Geri Dönemedim, Alişan - Hele Bi (Club Version), Doğu Swag & Aleyna Tilki - Bir Gün Ol Yerimde, Semicenk - Mesafe.

En çok dinlenen yerli albümler

Semicenk - Karışık Kaset, Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2, Mustafa Ceceli - İyi ki Sen Varsın, Mabel Matiz - Fatih, Alişan - Ve Kimselere Güvenmiyorum, Derya Uluğ - Nefes, Simge - Ben Bazen, Kibariye - İşte Ses İşte Yorum, KÖFN - POPSTAR, Emir Can İğrek - Parti İptal.

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk, KÖFN, Simge, Mustafa Ceceli, Aleyna Tilki, İkilem, İrem Derici, BLOK3, Simge, Sezen Aksu.

En çok dinlenen yabancı albümler

The Weeknd - The Highlights, Eminem - Curtain Call: The Hits, 21 Savage - american dream, The Weeknd - Starboy [Deluxe], Måneskin - RUSH! (ARE U COMING?), Harry Styles - Harry’s House, Imagine Dragons - Evolve, Doja Cat - Scarlet, Drake - For All The Dogs, Rema - Rave & Roses Ultra.

En çok dinlenen yabancı single’lar

Rema & Selena Gomez - Calm Down, Miley Cyrus - Flowers, The Weeknd & Madonna - Popular (feat. Playboi Carti), Rihanna - Diamonds, Jain - Makeba, Eminem - Mockingbird, The Weeknd - Starboy (feat. Daft Punk), The Weeknd - Blinding Lights, Tom Odell - Another Love, Dr. Alban - No Coke.

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Taylor Swift, Eminem, Rihanna, Shakira, Modern Talking, Lana Del Rey, Billie Eilish, Doja Cat,Imagine Dragons, Metallica.