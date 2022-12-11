Muzaffer Bilazer: 'Doğru karar verdiğimiz anlar oldu skor avantajını yakaladık'

Gençlerbirliği galibiyeti ardından konuşan Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, “Doğru verdiğimiz anlar oldu skor avantajını yakaladık” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Erzurumspor’da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Muzaffer Bilazer, “Bugün iki takım için de çok önemli bir müsabakaydı. Son 3 haftada galibiyete çok yakın oyunlar oynadık ama maalesef kazanamamıştık çünkü maçların belirleyici anlarında doğru kararı verememiştik. Bugün en azından bu noktada bu kararı doğru verdiğimiz anlar oldu skor avantajını yakaladık. Gençlerbirliği bugün biraz daha farklı formasyonda başladı beklediğimizin dışında o yüzden maça biraz daha baskı biçimlerini, baskı açılarını değiştirerek başlamak zorunda. Bununla birlikte istediğimiz skor avantajını yakaladık daha sonra bunu artırmamız gerekiyordu bununla ilgili pozisyonlar yakaladık maalesef arttıramadık. Sadece pozisyon olmadan bir gol yedik” diye konuştu.