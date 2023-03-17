Müze personeline Osmanlıca dersi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevcut personeli günün şartlarına göre daha donanımlı ve birikimli hale getirmek hedefiyle düzenlendiği eğitim çalışmalarına Osmanlıca Türkçesi’ni de ekledi. Müzelerde çalışan 13 personelin 64 saat sürecek Osmanlıca eğitimlerine başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, müzelerde çalışan ve görevleri gereği sık sık Osmanlı eserlerle karşılaşan müze personelini daha donanımlı hale getirmek hedefiyle Osmanlıca Türkçesi eğitimi düzenlendi. Tarihi belgeler, sicil kayıtları, el yazma eserler, kitabeler ve hazirelerin okunup, doğru anlaşılabilmesi için düzenlenen eğitime, alanlarında uzman 13 kurum personeli katılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı halk eğitim merkezinden eğitici Erkan Taşdelen’in eğitimde; Osmanlı Türkçesi alfabesi, harflerin bitişme şekilleri, alfabede kalın ve ince harfler, Osmanlı Türkçesi’nde Türkçe kaideler, Osmanlı Türkçesi’nde Arapça kaideler, Osmanlı Türkçesi’nde rakamlar, Osmanlı Türkçesi terkipleri konuları gibi temel özellikler ilk aşamadan son aşamaya kadar ele alınacak. Toplam 64 saat sürecek eğitimde Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu metinlerin okunabilmesi ve anlaşılması, kitabelerde kullanılan yazı çeşitlerinin de tecrübe edilmesi hedefleniyor.