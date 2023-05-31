MÜZED yıl sonu konserine sanatseverlerden yoğun ilgi

Musiki Muallim Mektebi, Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu konserine ev sahipliği yaptı.

Mamak Belediyesi ev sahipliğinde ve desteğinde Musiki Muallim Mektebi’nde MÜZED yıl sonu konseri düzenlendi. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu konserinde Şef İlkim Yılmaz yönetiminde MÜZED Türkiye Müzik Öğretmenleri Orkestrası, Müzik Öğretmeni Halide Zehra Onat yönetiminde MÜZED Faik Canselen Çoksesli Öğretmenler Korosu ve Müzik Öğretmeni Hülya Sağır yönetiminde MÜZED Ankara Mandolin Topluluğu eserlerini icra etti. Bu anlamlı gecede MÜZED Onursal Başkanı Ali Uçan ve Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de MÜZED üyeleri, yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği yapıtlarının, dünya müzikleri örneklerinin icra edildiği konser, seyircinin beğenisini kazandı. Chopin’den Neşet Ertaş’a, Aşık Veysel’den Esin Engin’e birçok değerli sanatçının önemli eserleri, bu önemli gecede MÜZED orkestraları tarafından icra edildi.

"Mamak sanatla anılmaya devam edecek"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Tarihi Musiki Muallim Mektebi’miz, tarihine yakışır bir şekilde sanata ve sanatçıya hizmet etmeye devam ediyor. Musiki Muallim Mektebimiz artık Başkent’te sanatın kalbi, sanatın merkezi haline dönüştü. Mamak, Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen etkinlik ve faaliyetlerle sanatla anılmaya devam edecek" diye konuştu.