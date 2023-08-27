Müzekart satışlarında tarihi rekor

Türkiye’de müze ve ören yerlerine bir yıl boyunca sadece 60 liraya sınırsız giriş olanağı sunan Müzekart satışları rekor düzeye ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerine vatandaşların ulaşımını kolaylaştırabilmek üzere fiyatını 70 liradan 60 liraya düşürerek sabitlediği Müzekart, tarihe ve kültüre yolculuk edenlerin vazgeçilmezi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300’den fazla müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzelerde geçerli olan Müzekart satışları, 2023 yılının ilk 7 ayında 2 milyon 151 bin 988’e ulaştı. Türkiye’de çeşitli meslek ve yaş gruplarına ücretsiz olan müze ve ören yerlerine tüm vatandaşların bir yıl boyunca sınırsız erişimini sağlayan Müzekart, 2022 yılında da tüm zamanların rekorunu kırarak bir önceki yıla göre yüzde 63 artışla 2 milyon 930 bin 653 satış rakamını yakalamıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzekart satışlarında 2022 rakamlarına ilk 7 ayda yaklaşırken, yılsonu itibarıyla yeni bir satış rekorunun kırılması bekleniyor.

İlk tercih Konya Mevlâna Müzesi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri arasında Konya Mevlâna Müzesi, 2023 yılının ilk 7 ayında 1 milyon 664 bin 437 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen müze oldu. İzmir Efes Ören Yeri 1 milyon 151 bin 511 ziyaretçi ile ikinci, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri de 1 milyon 149 bin 843 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Yılın ilk 7 ayında en çok ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerlerini sırasıyla 749 bin 950 kişi ile İstanbul Galata Kulesi ve 528 bin 30 kişi ile da Nevşehir Göreme Ören Yeri izledi.

Ücretsiz yararlanıyorlar

Türkiye Müzeleri Mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde de müze ve ören yerlerine ücretsiz olarak giriş hakkı tanınıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar, ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına sahip profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci grupları (Türkiye’deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor.