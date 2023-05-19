Müzeler Haftası Söğüt'te coşku ile kutlandı

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) ve UNESCO tarafından Uluslararası Müzeler Günü olarak kabul edilen 18 Mayıs tarihinde Söğüt Müzesi’nde resmî tören düzenlendi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Söğüt Müze Müdürlüğü bahçesinde Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Bilecik İl Kültür Ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, il protokolü ve Söğütlü vatandaşların katılımıyla düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile devam etti.

Ardından Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Söğüt Yöresi Folklor Ekibi gösterileri gerçekleştirildi. Yine müze bahçesinde 15 yıldan bu yana yaptığı araştırmalar ve derlemeler sonucunda birçok kitap yazan ve Söğüt tarihi ile ilgili binin üzerinde belge ve fotoğrafı nesilden nesile aktarılması için çalışan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rahmi Akbaş tarafından oluşturulan Söğüt Tarihi Fotoğraf Sergisi, gelen ziyaretçilere açıldı. Alp nöbet değişim törenin izlenmesinin ardından türbede, şehitlerimize ve Ertuğrul Gazi hazretlerine dualar edildi. Programın ikinci kısmında ise Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rahmi Akbaş tarafından Söğüt Müzesi Konferans Salonu’nda öğrencilere yönelik ’Söğüt Tarihi Paneli’ düzenlendi.

"Söğüt ilçemizde bu coşkuyu tarih, kültür ve sanatseverler ile paylaşmak istedik"

Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, şu ifadelere yer verdi:

"Müzeler, tarihimize ışık tutan, geçmiş ile geleceğe adeta köprü vazifesi kuran önemli yapılardır. Her yıl 18 Mayıs tarihinde Uluslararası Müzeler Günü ve bulunduğu hafta boyunca Müzeler Haftası olarak kutlanan bu önemli günde bizlerde kuruluşun ve kurtuluşun şehri, Ertuğrul Sancağı Osmanlı Ocağı Söğüt ilçemizde bu coşkuyu tarih, kültür ve sanatseverler ile paylaşmak istedik. Bu doğrultuda şehrimizde bulunan iki bakanlığımıza ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze bağlı müzelerimizden biri olan Söğüt Müzesinde güzel bir program icra ettik. Yöremize ait halk oyunları gösterileri, fotoğraf ve kılıç sergisi, konferansların içerisinde bulunduğu programa Söğüt Kaymakamımız Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanımız İsmet Sever, ilçe protokolümüz ve Söğütlü hemşerilerimizin katılımları bizleri onurlandırdı."