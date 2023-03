Müziğe doymak isteyenler IF Performance Hall Ankara'da buluşacak

Ankaralı müzikseverlerin başkentteki gözde performans salonları arasında yer alan IF Performance Hall Ankara, Nisan ayı boyunca birbirinden başarılı müzisyen ve grupları sahnesinde ağırlayacak. Mekanın programında yer alan etkinliklerin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Müzikseverlerin Ankara’daki uğrak mekanlarından IF Performance Hall Ankara, Nisan ayı boyunca yerli ve uluslararası müzik sahnesinin başarılı isimlerinin konserlerine ev sahipliği yapacak. Mekanın programda yer alan etkinlik biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu. 3 Nisanda Rody Dünyada, 4 Nisanda Umut Harbeli, 5 Nisanda Beyaz Hayvanlar, 11 Nisanda Spade 427, 12 Nisanda Eskitilmiş Yaz, 14 Nisanda Second, 15 Nisanda Cemiyette Pişiyorum, 19 Nisanda Deniz Tekin, 20 Nisanda Sercan Debelec, 21 Nisanda The Away Days, 24 Nisanda Ozan Önkal, 25 Nisanda Marie Sahba, 28 Nisanda Karya Çandar ve 30 Nisanda Hande Mehan konser verecek.