Müziğin tadını doğada çıkaracaklar

İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı’nda temmuz ayı boyunca düzenlenecek konser ve standup gösterileri ile vatandaşlar eğlencenin tadını doyasıya çıkaracak.

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki 20 dönümlük alanında müzikseverleri heyecanlandıracak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Vatandaşlar, Temmuz ayı boyunca gökyüzünün altında, ormanın içinde konser ve stand-up’ın keyfini çıkaracak. Takvimde Selda Bağcan & Serenad Bağcan &Sonat Bağcan & Seda Bağcan, Redn Black, Can Bonomo, Nova Norda, Teoman, Zeynep Bastık, Can İğrek konserleri ve Zafer Algöz & Can Yılmaz ile Ormanda Stand-Up gösterisi yer alıyor. 15 Temmuzda Selda Bağcan & Serenad Bağcan &S onat Bağcan & Seda Bağcan konseri, 16 Temmuzda Redn Black konseri, 21 Temmuzda Can Bonomo konseri, 21 Temmuzda Nova Norda konseri, 22 Temmuzda Teoman, 29 Temmuzda Emir Can İğrek, 26 Temmuz’da Zafer Algöz & Can Yılmaz ile Ormanda Stand-Up gösterisi yer alacak.

Açık havada müzik ve eğlencenin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.