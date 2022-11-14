Müzik eğitimi alan engelliler hayata yeniden tutunuyor

Müzik eğitimi alan engelli öğrencilerde zihinsel gelişim, kas refkles gelişimi ve artikülasyon gelişimiyle birlikte konuşma bozukluklarının giderildiği açıklandı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde spor kompleksi tesislerinde verilen çeşitli müzik eğitimleri sayesinde engelli vatandaşlarda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Şefi Kemal Kamalı, “ Müzik eğitimi alan engelli öğrencilerimizde müziğe başladıklarında zihinsel gelişim ve kas refkles gelişimi oluyor. Artikülasyon gelişimi oluyor konuşma bozuklukları gideriliyor. Müziği ebeveynler çocuklarına pek fazla aktaramadıkları için bizim çalışmalarımızda türküyü tanımış oluyorlar. Üniversiteyi bitirmiş öğrencilerimiz var. Burada görme engelli bir Türkçe öğretmenimiz diğer öğrencilerimize yardımcı oluyor. Bu eğitim Yenişehir’de bir ilktir. Bugüne kadar 100’ün üzerinde öğrenci yetiştirdik. Her yıl farkındalık arttığı için bu rakamlarda çoğalıyor. Aileler çocuklarını çeşitli müzik eğitimi kurslarına göndersinler” diye konuştu.