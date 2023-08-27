Müzik ve dans İzmit'in dört bir yanında

Bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali çerçevesinde, halkı müzikle ve eğlenceyle buluşturmak için bando ve halk oyunları grupları kentin dört bir yanında gösteriler gerçekleştiriyor.

12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali büyük ilgi görmeye devam ediyor. Festival çerçevesinde, Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen bando ve halk oyunları grupları, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara unutulmaz gösteriler sunuyor.

“Kentin çeşitli noktalarında”

26 Ağustosta Kuruçeşme Meydanı’nda başlayan gösterilerde, Bosna Hersek’in "KUD" PURACIC Halk Dansları Topluluğu ve Adana Büyükşehir Belediye Bandosu sahne aldı. Daha sonra Sabri Yalım Parkı’nda İzmit Belediye Bandosu ile Karadağ Herceg Novi Bandosu, etkileyici performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Romanya Halk Dansları Topluluğu ve Edirne Belediye Bandosu AVM’de, Karadağ Herceg Novi Bandosu ve Edirne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Fethiye Caddesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ise Gülümse Kafe Yahya Kaptan’da vatandaşlarla buluştu.

"Bu festivali ülkenin en tatlı festivali ilan ettik"

Gösterilere katılan Başkan Hürriyet, “Bizim insanımız mutlu ise emeğimiz yerini bulmuş demektir. Bu festivali ülkenin en tatlı festivali ilan ettik. Bu sene bu festivali büyüttük. Festivalimizde bine yakın yerli ve yabancı misafir ağırlıyoruz. Çok büyük bir organizasyon yapıyoruz ve tamamen kendi öz gücümüzle, arkadaşlarımın müthiş emeğiyle çok daha küçük bütçeyle yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Her gösteri noktasında aynı zamanda pişmaniye çekimi yapılarak katılımcılara ikram edildi. Festival, pişmaniye, müzik ve dansın eşsiz uyumuyla kente renkli ve coşkulu anlar yaşatmaya devam ediyor.